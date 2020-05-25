習近平：織牢織密公衛防護網 化解疫後綜合症

中國國家主席習近平24日參加十三屆全國人大三次會議湖北代表團審議時強調，要高度重視化解可能出現的「疫後綜合症」，防範化解重大疫情和突發公共衛生風險，提升疫情監測預警和應急響應能力，健全重大疫情救治體系，完善公共衛生應急法律法規，織牢織密公共衛生防護網。

新華社報導，習近平表示，當前境外疫情擴散蔓延勢頭仍然沒有得到有效遏制，個別地區聚集性疫情仍然存在，湖北有時還出現散發零星確診病例，無症狀感染者每天還有新增。

習近平指出，作為全國疫情最重、管控時間最長的省份，湖北經濟重振面臨較大困難。同時，湖北經濟長期向好的基本面沒有改變，多年積累的綜合優勢沒有改變，在國家和區域發展中的重要地位沒有改變。希望湖北同志統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，堅持穩中求進工作總基調，確保完成決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標。

習近平強調，當前擺在湖北面前的緊要任務，就是全力做好統籌疫情防控和經濟社會發展工作。要全力做好常態化疫情防控工作，堅持常態化精準防控和局部應急處置有機結合，加強社區精準防控，擴大檢測範圍，不斷鞏固疫情防控成果。

習近平說，要高度重視化解可能出現的「疫後綜合症」，繼續做好治癒患者康復和心理疏導工作以及病亡者家屬撫慰工作，妥善解決因疫利益受損群眾的合理訴求。