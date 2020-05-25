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王毅重申對病毒溯源「持開放態度」 諷政治病毒在美擴散

世界日報 / 中國新聞組／北京25日電
王毅2小時答23問金句 資料來源／澎湃新聞
王毅2小時答23問金句 資料來源／澎湃新聞

中國兩會24日外長記者會上，中美關係頻被提及，外長王毅指責有「政治病毒」在美國擴散，一些政客「把病毒標籤化、把溯源政治化」。王毅也重申，中國對病毒溯源科研合作持開放態度，但前提是「堅持專業性、公正性和建設性」。

BBC報導，全球疫情爆發以來，有關病毒的起源論呈現空前激烈而混亂的狀態。美國共和黨的一些政客曾將病毒源頭歸咎為中國武漢的一所病毒研究所。中國則透過官方媒體反覆強調疫情的源頭追溯應交由科學家。

面對國際上不斷高漲的呼籲，要求就毒來源展開獨立調查，中國當局多次表示，這些要求是有「政治動機」，會分散中國應對疫情的注意力。

據報導，在前陣子世界衛生大會上，中國首度表示，在「全球疫情得到有效控制之後」，願意接受一個由「世界衛生組織領導」，科學與專業的、不偏不倚的國際評估。

本報系聯合報報導，對於美國不斷指責世衛組織，聲稱世衛只為中國服務，王毅指出，公道自在人心，世衛的國際地位和歷史評估，不會因為個別國家的好惡而改變，「給世衛組織潑髒水的人只會弄髒他們自己」。

王毅語帶譏諷的說，事實證明，重視並遵循世衛組織建議開展抗疫工作的國家，疫情就會得到較為有效的管控。忽視和排斥世衛組織建議的國家，則為此付出沉重代價。

王毅強調，世衛組織是194個主權國家組成的國際機構，不可能只為某一個國家服務，更不應是哪個國家出的錢多，就屈從於哪個國家的意志。

王毅說，疫情當前，任何對世衛組織的打壓甚至訛詐，都缺乏最起碼的人道精神，都不會被國際社會所接受。生命至上，救人第一。支持世衛組織，就是支持拯救生命，這是任何有良知的國家都應做出的選擇。

讚賞中日韓防疫合作

此外，相對於對美國明確的抨擊態度，王毅在記者會上對南韓和日本記者的提問顯得更友善，並讚賞三國在疫情領域的合作，稱其有效遏制病毒在三國擴散。王毅還表示，中國希望加快中日韓自貿談判，爭取在今年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定。

王毅 疫情 記者會

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