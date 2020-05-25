回應中國戰狼外交 駐英大使劉曉明：因為這個世界有狼

兩會外長記者會上，有外媒質疑中國外交變得越來越強硬，甚至稱之為「戰狼外交」。對此，外交部長王毅回應，「從來不會主動欺凌別人，但是對於蓄意中傷，一定會作出有力回擊。」中國駐英國大使劉曉明表示，「之所以有『戰狼』，是因為這個世界上有『狼』。」

央視新聞報導，劉曉明受訪時提到「戰狼外交」稱，新時代的外交要講好四個中國故事。第一，要講好和平的故事，要讓世界知道中國是愛好和平的國家。中國古人講「以和為貴」，中國的外交政策也始終堅持和平自主的路線。中國要和世界各國建立和平友好的關係，促進世界的和平發展。

第二，要講好合作的故事。中國主張構建人類命運共同體，現在還提出構建人類衛生健康共同體的倡議。這些都不是靠中國一家來做，要靠世界大家來做，「『甩鍋』、指責和汙名化都不能解決問題，只會破壞世界共同抗疫。」

第三，要講好友誼的故事。中國要向美國人民講中國不是你的敵人，你的敵人是病毒。中國是美國的抗疫夥伴，甚至是戰友。「中國不對美國汙名化，廣大的美國人民是願意和中國發展友好關係的，一些美國媒體現在起到不好的作用，誤導了公眾。」

最後，要講好真相的故事。應對謊言最有力的武器就是說明真相，讓謊言不攻自破。中國外交官在國外就是要講事實，用真相來戳穿謊言，這是中方責無旁貸的義務，「有『狼』就必須有『戰狼』去跟他們進行鬥爭，所以鼓勵各級外交官主動應戰，捍衛國家的尊嚴和利益。」