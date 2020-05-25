美中關係緊張 人民幣中間價創2008年來新低

香港議題再度刺激中美關係緊張，人民幣中間價今（25）日，報7.1209兌1美元，比前一個交易日下跌270點，創2008年2月底以來最低。

人民幣中間價上一次的新低點是在2008年2月28日，當時是7.0939元兌1美元。

人民幣中間價下調引發外界認為人行無意止貶人民幣，也打擊今日離岸及在岸人民幣走勢持續走貶，分別在 7.15 及 7.14 附近波動，其中在岸人民幣有貶破近兩個月箱型整理的態勢。

環球外匯網報導，業內人士指出，今日人民幣兌美元中間價7.1209元創2008年2月底以來新低，基本符合市場預期水平。在岸人民幣上周五跌至去年10月以來新低。彭博在中間價發布前對13位機構人士進行調查，去除最高和最低值以後的預測均值為7.122元，全部預測區間為7.1047至7.1314元。

德國商業銀行表示，目前市場還比較謹慎，中美局勢仍屬於煎熬行情，還沒有看到新的趨勢。市場也在不斷測試，看看7.10上方還有多大空間。

「港版國安法」將在本周四議案進行表決，美國國務卿蓬佩奧警告稱，若中國通過這項立法，美國將重新考慮對香港出口商品的關稅豁免政策；此外，白宮經濟顧問哈塞特則指出，美國正加緊研究對中國的經濟制裁。

昨（24）日香港再度出現社運活動，至少有 180 人因違反香港集會遊行法遭到警方逮捕。