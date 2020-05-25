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央視：大陸對台政策不變 更側重反台獨、促融合

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸央視發出熱評：今年李克強政府工作報告的「堅持對台工作大政方針」，就已包含「一個中國原則」「九二共識」「一國兩制」內容，今年更側重是「反台獨」和「促融合」。（海外網）
大陸央視發出熱評：今年李克強政府工作報告的「堅持對台工作大政方針」，就已包含「一個中國原則」「九二共識」「一國兩制」內容，今年更側重是「反台獨」和「促融合」。（海外網）

中共總理李克強廿二日的政府工作報告對台內容中，沒有提到「九二共識」、「和平」、「一個中國」字眼，引起海內外關注，大陸央視今天專門發出一篇熱評稱：報告開頭點明「我們要堅持對台工作大政方針」，就已包含「一個中國原則」「九二共識」「一國兩制」這些內容，今年更側重的是「反台獨」和「促融合」。

央視熱評稱，其一，今年的兩會，在疫情尚未完全解除的特殊背景下召開，會期縮短了，政府工作報告的篇幅也大幅壓縮，相比往年多在1.5萬字以上，今年只有1萬多字，是近年來政府工作報告中篇幅最短的。今年力求體現「實幹為要」，其中涉台部分删减字數，亦屬自然。沒提「九二共識」和「一個中國」，都只是文字壓縮的需要。回顧5月20日中共國台辦發言人的應詢內容就會知道：「九二共識」「和平統一，一國兩制」「推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一」這些字句，一直未曾離開。

其二，今年《政府工作報告》對台工作部分，開頭點明「我們要堅持對台工作大政方針」，已足以解除大家的疑慮，因為「對台工作大政方針」本身就含有「一個中國原則」「九二共識」「一國兩制」這些內容，這句話本身就表明大陸對台政策不會改變。

文章說，至於有台媒解讀稱，大陸此次未提「九二共識」是「向民進黨當局讓步」，是「在一個中國原則等核心問題上開始鬆動甚至放棄」。這都大錯特錯！恰恰相反，不提以「一個中國」為核心內涵的「九二共識」，並不代表放棄這項原則，反而體現出大陸對台工作「以我為主」的基調與自信。

文章批評，民進黨當局2016年上台後即在台獨的道路上一路狂奔，近半年更是趁著疫情在國際上興風作浪，甚至還有許多朝「法理台獨」的危險動作。「九二共識」是兩岸關係的政治基礎，是原則底線，絕無討價還價的餘地。兩岸關係的主導權早已牢牢地把握在大陸的手中，大陸有自己的節奏，跟隨歷史大勢、順應主流民意，就是人間正道。至於「台獨」，他亂任他亂，他狂由他狂，改變不了歷史逆流終將走向滅亡的結局，也阻擋不了中國統一的步伐。

其三，「實幹為要」的政府工作報告，自然是要抓主要衝突，對於當前兩岸關係來說，最大的威脅便是「台獨」。所以，涉台部分傳遞出的最强烈訊號，就是「反台獨」。在這個基礎上，李克强還強調了當前兩岸的另一個重點「促融合」。

文章說，面對少數「台獨」分子的頑固，必然是堅決反對、毫不手軟；兩岸融合發展越深入，台獨就越心慌；兩岸人民越親近，「台獨」的路就越難走。

文章最後說，對於今年政府工作報告中未提「九二共識」，大可不必過度解讀。對於兩岸關係的前景，也不必太過悲觀失望。大陸對台方針政策一向具有既穩定又可持續性的特點，大陸今後仍會以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一。當前台海局勢確實變數諸多，但大陸捍衛國家主權的意志一直都在，對兩岸關係的把控能力一直都在，最重要的是，兩岸同胞渴望和平與發展的主流民意一直都在。

台獨 九二共識

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