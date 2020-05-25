廈門法院涉台法庭 年審結985案

據福建高院23日披露，一年多來，廈門法院共審結各類涉台案件985件，台胞參與陪審案件108件、促成調解64件。廈門從成立全中國大陸首個涉台法庭，到建立跨區域的台胞參審制度，廈門法院涉台司法工作一直走在全大陸法院前列，為探索兩岸融合發展持續提供司法保障。

中新社報導，據福建高院有關負責人指出，廈門法院一方面不斷完善涉台案件「三合一」集中管轄機制和涉台糾紛多元化解機制，統一司法標準和裁判尺度，推進涉台民商事案件「分調裁」機制改革。另一方面，採取「走出去，請進來」等多種方式加強涉台審判隊伍教育培訓和實踐鍛鍊，確保涉台審判更高質量，共審結各類涉台案件985件。

廈門法院還支持台胞參與人民陪審員、人民調解員、緩刑考察員、執行監督員、法庭義工等選任，台胞共計參與陪審案件108件、促成調解64件。

廈門法院多舉措服務於廣大台胞：聘任台胞擔任知識產權技術審判諮詢專家；推行台灣居民居住證在參加訴訟、委託代理、申請救助、開具證明等方面的四項便利措施；靈活採取財產擔保、信用擔保等方式，最大限度降低對台胞台企正常生活、經營的不利影響。

兩岸司法互助，是涉台工作的重要內容。廈門法院不斷完善兩岸司法互助工作模式，共協助台灣法院送達文書、調查取證32件，請求台灣法院送達文書、調查取證54件，辦理申請認可和執行台灣法院民事判決案件6件，以維護兩岸同胞合法權益。

與此同時，廈門法院以法為媒，搭建平台，推動兩岸司法合作互鑒。去年，廈門知識產權法庭與廈門市台商協會建立良性互動機制，與台企代表開展座談交流，深入瞭解台商台企知識產權保護需求，為推進兩岸科技創新提供優質司法服務。建立海峽兩岸青年學生知識產權法學教育實踐基地，為未來兩岸知識產權法學交流與司法合作搭建了一座互動交流、真誠溝通的橋梁。