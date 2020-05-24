回應戰狼外交 王毅：捍衛尊嚴

針對中共近一段時間的「戰狼外交」，大陸國務委員兼外長王毅昨表示，「中國人是有原則、有骨氣的」。對於蓄意的中傷，一定會作出有力回擊，堅決捍衛國家的榮譽和民族尊嚴。

近期以來，中共外交部發言人以及駐外使節對外發言日益強勢，美國媒體昨天在記者會上問王毅說，「戰狼外交」在國外引發爭議和批評，中共外交變得愈來愈咄咄逼人，是否已放棄韜光養晦原則，變得更強硬？

王毅語帶不悅地表示，「我尊重你提問的權利，但你提問題的角度值得商榷。凡事都應有一個是非判斷，人無是非，難以立信；國無是非，難以立世」。

王毅稱，對於中國外交，外界有著各種各樣的解讀和評論。中國始終奉行的都是獨立自主的和平外交政策。不論國際風雲如何變幻，都將高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，恪守維護世界和平、促進共同發展的宗旨，同各國開展友好合作。

王毅稱，「我們不會主動欺凌別人，但對於蓄意的中傷，我們一定會作出有力回擊，堅決捍衛國家的榮譽和民族尊嚴。對於無端的抹黑，我們一定會擺明事實真相，堅決維護公平正義和人類良知」。

他說，不管中國發展到什麼程度，都不會在國際上稱王稱霸，都將始終站在世界各國的共同利益一邊，站在歷史發展潮流的正確一邊。「那些總想給中國扣上霸權帽子的人，恰恰是自己抱著霸權不放的人」。