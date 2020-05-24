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美國台軍售1.8億美元 陸國防部：不滿、反對！

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國防部發言人吳謙。圖／取自中新社
大陸國防部發言人吳謙。圖／取自中新社

美國國務院宣布批准向台灣出售價值1.8億美元的軍售案，今日晚間大陸國防部發言人吳謙表示，美方此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，粗暴干涉中國內政，陸方對此表示強烈不滿和堅決反對。

據陸媒綜合報導，吳謙指出，當前，兩岸關係複雜嚴峻。他點名蔡英文總統稱，「台灣地區領導人蔡英文」拒不接受「九二共識」，妄圖挾洋自重，加劇兩岸對立，損害兩岸關係。在此形勢下，美方公然宣布新一輪售台武器，向民進黨政府和台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重損害中國主權和安全，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害中美兩國兩軍關係發展。

吳謙表示，民族復興、國家統一是人心所向、大勢所趨，是任何人任何勢力都阻擋不了的。陸方強烈敦促美方立即停止對台軍售，立即停止美台軍事聯繫，以免給兩國兩軍關係造成進一步損害。中共軍隊將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

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