台美升溫 王毅：美方勿誤判14億中國人捍衛統一決心

針對台灣問題在中美關係中更加突出，台美實質性關係提升，中共是否擔心台灣問題對中美關係產生進一步負面影響？中共國務委員兼外長王毅廿四日指出，台灣問題是中國內政，奉勸美方不要試圖挑戰中國的底線，不要誤判14億中國人民捍衛國家統一的堅定的決心。

王毅今天下午在兩會記者會表示，2300萬台灣民眾是骨肉同胞，始終關心台灣島內的疫情變化，牽掛台灣同胞的健康安全。疫情發生以來，精心照顧在大陸的台胞，也悉心扶助身在海外的台胞。對於台灣同胞未來的防疫需求，大陸方面會繼續全力以赴。

他說，對於台灣同胞未來的抗疫，基於一個中國原則，中國政府同世衛組織已就台灣抗疫，做了妥善的安排。台灣與世衛組織勢組織及其成員分享抗疫的訊息，開展專家的合作交流。這方面的管道是完全暢通的，從來不存在什麼技術障礙，或者是所謂防疫的缺口。台灣當局罔顧民生福祉，不承認兩岸同屬一個中國的「九二共識」，恰恰是台灣當局自己關閉了兩岸協商處理涉外問題的大門。

王毅重申，台灣問題是中國內政，「一個中國」原則是國際社會的普遍共識，也是中國同所有建交國雙邊關系的政治基礎。所以中國堅決反對，各國以防疫作爲幌子和台灣當局開展官方往來。堅決反對違反「一中原則」，與台灣謀求所爲國際空間。堅決反對外部勢力。對於「台獨」分子，藉疫謀獨予以鼓勵和縱容。

王毅強調，兩岸實現統一，這是歷史的必然趨勢，任何人任何勢力都不可能阻擋。中方敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性。恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報。奉勸美方，丟掉不切實際的幻想，放下政治的算計。奉勸美方不要試圖挑戰中國的底線，不要誤判14億中國人民捍衛國家統一的堅定的決心。