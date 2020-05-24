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中國大陸外長王毅：警惕中美關係 被推向所謂「新冷戰」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共國務委員兼外交部長王毅。（人民網）
中共國務委員兼外交部長王毅。（人民網）

中共國務委員兼外交部長王毅今天下午在全國人大「中國外交政策和對外關係」記者會中表示，中美應該及早就如何减少疫情對兩國經濟以及世界經濟的衝擊展開宏觀政策的協調溝通。他強調，中美合則兩利，鬥則俱傷。他還說，現在要警惕的是，美國一些政治勢力正在綁架中美關係，試圖將中美關係推向所謂「新冷戰」。

王毅表示，當前，美國已經成為世界上疫情最嚴重的國家，每天都有無辜的生命被病毒奪走。對於美國人民遭受的不幸，深表同情，由衷希望和祝願美國人民能夠儘快戰勝疫情，早日恢復正常的生產生活。

他說，新冠肺炎疫情是中美兩國的共同敵人。相互支持幫助是兩國人民的共同心願。疫情之初，美國很多社團、企業和群眾向中國伸出援手。在美國陷入疫情後，中國政府、地方和各界人士也積極回報，向美方捐贈大量急需的醫療物資。還為美方在華採購提供支援和便利，僅口罩一項就向美方出口120多億個以上，相當於為每一個美國人提供將近40個口罩。

但王毅說，令人遺憾的是，除新冠病毒的肆虐，還有一種政治病毒也正在美國擴散。這種政治病毒就是利用一切機會對中國進行攻擊抹黑。一些政客無視最基本的事實，針對中國編造太多的謊言，策劃太多的陰謀。最近，人們把這些謊言彙編成册，曬在網路上公諸於世。如果再有新的謊言，這些記錄還會繼續下去。這本謊言錄越長，越會拉低造謠者的道德水準，越會在歷史上留下更多的汙點。

王毅呼籲，不要再浪費寶貴時間，不要再無視鮮活的生命。他說，中美兩國當前最需要做的事情，首先是相互借鑒和分享抗疫經驗，助力兩國各自的抗疫鬥爭；第二是順應國際社會期待，共同參與和推動抗疫多邊合作，為全球抗疫發揮積極作用；第三是著眼疫情長期化和防控常態化，及早就如何减少疫情對兩國經濟以及世界經濟的衝擊展開宏觀政策的協調溝通。

至於中美關係的現狀和前景，中方歷來主張，作為世界上最大的開發中國家和最大的已開發國家，中方對世界和平與發展都承擔著重大責任，應該本著對人類負責、對歷史負責、對人民負責的態度，認真對待和妥善處理中美關係。中美合則兩利，鬥則俱傷，這是從幾十年來各種經驗教訓中得出的最精闢概括，值得我們雙方謹記在心。

他說，中美社會制度不同，但這是兩國人民各自作出的選擇，應當彼此予以尊重。中美之間確實存在不少分歧，但這並不意味著沒有合作空間。當今世界上幾乎所有全球性挑戰，都有待中美兩個大國協調應對。

王毅指出，中方願意本著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神，與美方共同建設一個協調、合作、穩定的中美關係。同時，中國也必須維護中國的主權和領土完整，維護自身的正當發展權利，維護中國人民歷經磨難贏得的地位和尊嚴。中國無意改變美國，更不想取代美國，而美國也不可能一廂情願地改變中國，更不可能阻擋14億中國人民邁向現代化的歷史行程。

他還說，現在要警惕的是，美國一些政治勢力正在綁架中美關係，試圖將中美關係推向所謂「新冷戰」，這種危險的做法是在開歷史倒車，不僅會葬送兩國人民多年積累的合作成果，也會損害美國自身的未來發展，危及世界的穩定與繁榮。兩國各界有識之士都應當站出來予以制止。

疫情 王毅

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