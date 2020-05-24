回憶武漢抗疫…這些人在兩會上哭了

在兩會現場憶及武漢抗疫的艱辛，他們哭了。曾笑稱「我把膽留在武漢了」的院士張伯禮，一句「不太願意去想……」後流下的眼淚，感動萬千網友留言「院士不哭」；來自湖北的政協委員馬駿則淚謝上海醫療隊：「謝謝你們動員這麼強大的力量來支持我們！」

綜合報導，22日，第13屆全國人大三次會議天津代表團全體會議審議政府工作報告，張伯禮回憶武漢抗疫歷程時，強忍情緒說「不太願意去想……」但淚水不聽使喚地落下。「張伯禮代表哭了……」刷屏的視頻感動中國網友，網友說「邊看也跟著邊掉眼淚」。

文匯報報導，72歲的張伯禮1月26日大年初二晚上被要求當晚到武漢抗疫，一去就是82天，因過度勞累致膽囊炎發作，2月19日在武漢接受微創膽囊摘除手術。張伯禮住院期間曾豁達地擬詩一首：「這回把膽留在了武漢，看來這輩子注定與武漢肝膽相照了。」

現代快報報導，對於在會場落淚的原因，張伯禮說，不是因為割膽手術，是談到武漢醫務人員在開始階段，由於不了解新冠肺炎病情，防護物資又短缺，加上長時間連續戰鬥，因而被感染甚至犧牲。

在兩會上為「武漢保衛戰」潸然淚下的還有來自湖北醫衛界的政協委員馬駿。馬駿說，在全國對湖北的捐獻還沒開始前，1月22日，民盟上海市委就向她表達了捐款意向；大年三十的晚上，上海醫療隊奔赴武漢，「看到醫療隊來了，解放軍來了，我91歲的母親哭了出來。」馬駿哽咽地說道，「感謝有那麼多人來支援我們！」

此外，衛健委統計，5月22日，中國新型冠狀病毒病例零新增，創下自1月23日武漢封城以來，31省份新增確診首次掛零。不過這個成果很快被中斷，23日全國新增確診病例3例。