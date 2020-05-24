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談疫苗上市 陳薇：仍有長路要走

世界日報 / 中國新聞組╱北京24日電

國際知名醫學期刊「刺胳針」22日晚間刊出全球首個新冠肺炎疫苗第一期人體臨床試驗的研究論文。該論文是由中國軍事科學院研究團隊發表，論文通訊作者為中國工程院院士陳薇，論文指出，該疫苗安全且耐受性良好。不過，陳薇也表示，距離疫苗上市，還有很多工作要做。

針對疫苗試驗結果，陳薇表示，這是一個里程碑，試驗結果指出，單劑量的新型5型腺病毒載體新冠肺炎（Ad5-nCoV）疫苗可在14天之內產生病毒特異性抗體和T細胞。

但是，陳薇也指出，需要謹慎解釋結果，開發新冠肺炎疫苗所面臨的挑戰是前所未有，而且觸發這些免疫反應的能力不一定表示該疫苗將保護人類免受新冠肺炎的侵害，這一結果顯示了開發疫苗的希望，但距所有人都能使用疫苗仍有很長的路要走。

另據環球時報報導，陳薇的疫苗研究，引來了網上「各種陰謀論人群的目光」，其中反疫苗、反墮胎以及反華等人群，以陳薇有「軍方背景」或「疫苗來自人類胚胎的腎臟細胞」等論調，「妖魔化」疫苗效果。

疫苗開發同時，武漢P4實驗室副主任石正麗等中國科學家發現，新冠病毒與宿主間有進化軍備競賽，需持續監控蝙蝠。

最新研究發現，中華菊頭蝠種群中蝙蝠受體ACE2（血管緊張素轉化2）的高度多樣性。這些ACE2變體支持SARS病毒和SARS相關冠狀病毒的感染，但對不同刺突蛋白具有不同的結合親和力。SARS相關冠狀病毒刺突蛋白對人ACE2擁有更高結合親和力，顯示這些病毒具有向人類躍遷傳染的能力。

疫苗 新冠肺炎 SARS

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