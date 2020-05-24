港保安局長讚國安法 指不排除提升恐攻威脅級別

香港保安局長李家超今天發表網誌，稱支持全國人大審議「港版國安法」的授權立法決定。他指「反送中」以來有10多宗爆裂物案件，本土恐怖主義在港滋生，港府不排除提升恐攻威脅級別。

李家超今天在保安局網站上發表題為「恐怖主義在滋生，支持建立國家安全法律制度和執行機制」網誌。文章指，自2019年至今，香港已出現10多宗涉及爆炸品、危險品的案件，「種種跡象顯示本土恐怖主義正在香港滋生」。

文章表示，警方過去一段時間檢獲不同類型的炸藥、槍枝，指這些都是外國恐攻的常見武器，可能造成大量傷亡。

文章稱，港府正密切審視情況，不排除會提升恐攻威脅的級別。一旦恐攻發生或恐攻威脅級別提升，警方可能會封鎖高風險地點、高姿態巡邏、搜查隨身物品，和在公共場所安檢，呼籲市民配合。

文章指，「過去一年香港出現了越來越凸顯危害國家安全的風險，香港這個城市更亮起恐怖主義活動的警號」。

因此文章表示，李家超作為保安局長，全力支持中國全國人民代表大會審議「港版國安法」的授權立法決定，從國家層面建立健全香港特區，維護國家安全的法律制度和執行機制。

中國13屆全國人民代表大會三次會議21日晚間舉行記者會，宣布兩會期間將審議「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」。這項草案通過後，將授權全國人大常委會制定「香港版國安法」。

而香港立法會27日要審議具爭議的「國歌法條例草案」，有網友發起在24日下午舉行「反惡歌法大遊行」。明報報導，警方將派出2000名警力嚴陣以待，而防暴警察也已進駐中國中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室