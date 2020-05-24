中國官媒批彭定康指手畫腳 反指英國也有國安法

末代香港總督彭定康近日就香港情勢指出「香港人民遭到了北京背叛」。今天遭中國官媒央視批評以「傲慢的舊主人」姿態，對香港事務和中國內政「指手畫腳」，並指英國也有「國安法」。

中國全國人大28日將審議香港版國安法授權草案，通過後，人大常委會最快將在6月底著手立法。授權草案明定國安機關將在港設置機構履職，外界質疑香港「一國兩制」將蕩然無存。

英媒「泰晤士報」（The Times）日前引述彭定康（Chris Patten）的話說，「香港人民遭到了北京背叛」，英國有「道德、經濟與法律上的責任」為香港挺身而出。

央視今天以「記者觀察」名義直接點名彭定康，發表「喪鐘為『港獨』勢力而鳴！寫給彭定康之流你國也有國安法」的文章。

文章稱彭定康作為「香港最後一任殖民統治的獨裁者」，如對香港超過150年的殖民統治，還有貫穿其中的「掠奪、屠殺、鎮壓，以及人權剝奪」有過一絲內疚和羞恥感，就不會一直以「無恥的殖民情懷惦記著香港，以「傲慢的舊主人」姿態對香港事務和中國內政「指手畫腳」。

文章細數英國對中國發動的2次鴉片戰爭與八國聯軍入侵北京的歷史，稱「這些前殖民者的無恥哀嚎，再次喚醒了中國人民，以及世界其他遭受過英國帝國主義侵略和殖民統治民眾的苦痛記憶」。

文章提及「中英聯合聲明」，強調無論是「回歸」前的「中英聯合聲明」；或之後的香港「基本法」，都沒有賦予任何外國勢力，包括前殖民者「干涉香港事務和中國內政的權力」。

文章並援引英國官方網站提供的「國安類法律」立法過程，追溯到「1661年煽動法令」，提到該法令中的罪行，「最初是叛國罪，最高可判處死刑」，並接續提到英國在第一次世界大戰結束後與第二次世界大戰期間所頒布的國安相關法令。

文章說：「香港政客只要多讀幾遍自己國家頒布的各類國家安全法規再去看看在中國香港受他們煽動而遭到瘋狂凌辱和侵害的普通民眾，就應該找回一點羞恥感。懂得在香港事務上應該閉緊嘴巴。」

文章稱：「某些放不下殖民情懷的英國政客不僅看不清歷史，也看不清現實」，「中國人的決心和意志將告訴他們，中國現有的任何一寸領土，不會再給帝國主義和殖民餘孽以染指的機會」。