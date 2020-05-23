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央企煤電資源大整合 五大發電在西北五省「一省一企」

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
為煤電紓困的大型央企煤電資源整合大幕拉開，大陸五大發電集團將在甘肅、陝西、新疆、青海、寧夏五省區，形成「一家央企一個省區」的格局。圖／澎湃新聞
為煤電紓困的大型央企煤電資源整合大幕拉開，大陸五大發電集團將在甘肅、陝西、新疆、青海、寧夏五省區，形成「一家央企一個省區」的格局。圖／澎湃新聞

為煤電紓困的大型央企煤電資源整合大幕拉開，大陸五大發電集團將在甘肅、陝西、新疆、青海、寧夏五省區，形成「一家央企一個省區」的格局。

澎湃新聞報導，一份名為國務院國資委「關於印發中央企業煤電資源區域整合第一批試點首批劃轉企業名單的通知」的文件顯示，中國華能、中國大唐、中國華電、國家電投、國家能源集團，根據「中央企業煤電資源區域整合試點方案」，將在甘肅、陝西、新疆、青海、寧夏5個試點區域開展第一批試點。

第一批試點共涉及48戶煤電企業，其中40家劃轉（38戶將於2020年6月30日前劃轉、2戶於發電專案竣工後一年內劃轉）、8戶暫不劃轉（5戶煤電一體化項目、2戶自備電廠、1戶已簽訂股權轉讓協議）。。

煤電資源區域整合計畫去年一經發布，在業內引發譁然，支持者態度認為，這是最高效的煤電紓困方式，但更多的業內人士擔心，煤電資源整合將形成寡頭市場。

去年12月，國務院國資委下發「中央企業煤電資源區域整合試點方案」（簡稱「方案」），在多次徵求各企業意見的基礎上，將甘肅、陝西、新疆、青海、寧夏5個煤電產能過剩、煤電企業連續虧損的區域納入第一批試點。

其中華能、大唐、華電、國家電投、國家能源，將分別「分得」甘肅、陝西、新疆、青海、寧夏。

兩年多之前，發電行業曾發生過另一場重組，2017年8月，國電集團與全球最大煤企神華集團，合併重組為國家能源投資集團有限責任公司。

國資委在重組大會上表示，兩家企業重組，有利於理順煤電關係、實現煤電一體化發展，提升企業整體盈利能力和經營效益。

央企煤電資源區域整合的範圍未來將繼續擴大，根據中國能源報報導，東北及西南部分省份，也將視第一批試點情況展開相關試點。

新疆 國務院

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