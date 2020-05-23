稱兩岸基本格局沒變 汪洋重申一個中國與「九二共識」

中共中央對台領導小組副組長、中共全國政協主席汪洋今天參加民革、台盟、台聯界委員聯組會。汪洋指出，當前台海形勢更趨復雜嚴峻，但兩岸關係基本格局沒有改變，要學習領會好中共總書記習近平在「告台灣同胞書」發表四十周年紀念會上的重要講話精神，貫徹落實好中共中央對台工作決策部署。

汪洋表示，要堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」，堅決遏制任何形式的台獨分裂活動，完善深化兩岸融合發展，保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，民革、台盟、台聯是推動兩岸關係和平發展的重要力量，委員們要發揮自身優勢，都在建言資政，和凝聚共識上下功夫，團結引導廣大台灣同胞，看清時和勢，認清利和害、分辨真和僞，共擔民族大義，共襄復興偉業。

廿二日，中共總理李克強的兩會政府工作報告中，對台部分，因沒有提及「九二共識」和「一個中國」，一度引起中外媒體的揣測。

大陸全國台聯副會長楊毅周則表示，今年在新的形勢下，大陸正探索兩岸融合發展的路徑，一個就是如何維護臺灣同胞在大陸的合法權益，如何把惠台廿六條以及新推出的十一條落在實處，讓台胞在大陸能夠得到實實在在的好處。

他表示，經過大陸全國台聯一年以來的調研，得到了在陸台胞的準確資訊，他希望在這次兩會上能夠將廣大台胞的心聲傳達給中央，並通過提案讓大陸惠台政策法制化，落到實處。

在新形勢下，推進兩岸的交流合作，大陸也有側重。在擴大兩岸的文化交流上，探討推進兩岸交流合作的新形式，側重文化交流及青少年交流，促進中華文化的創造性發展及創新性轉化，其中尤其要加强文創交流，使得兩岸文化交流創造出更多實際利益。

楊毅周稱，兩岸交流合作不僅僅是這個一般性的交流，還要深度的交流，那麼能夠促進中華文化創造性發展，創新性的轉化。

楊毅周表示，他提出要加強推進兩岸少數民族之間文化的交流。希望把台灣少數民族的豐年祭能夠納入「中國農民節」。

楊毅周強調，兩岸交流互惠互利，「台獨」是條絕路，不符合兩岸人民的共同利益。他認為台灣最近推出的政策，阻礙兩岸關係和平發展，阻礙台灣同胞得到利益，實際上就是傷害台灣同胞的，不管是近期的利益還是長遠的。從近期利益來說，台灣同胞到大陸來，在兩岸的交流下可得到實實在在的好處；從長遠來說，兩岸的統一對台胞來說才是真正的最大的好處。