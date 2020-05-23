習近平：資源配置由市場決定 不回計劃經濟老路

對於有政協委員提到，要堅持從完善市場機制出發，推動要素市場化配置，中共總書記習近平23日在全國政協經濟界聯組會上表示，讓市場在資源配置中起決定性作用，也不能回到計劃經濟的老路上去。

新華社報導，習近平指出，十八屆三中全會一錘定音，讓市場在資源配置中起決定性作用，同時要更好發揮政府作用，經過改革實踐，認識到決不能不克服市場的盲目性，也不能回到計劃經濟的老路上去，要努力將市場的作用和政府的作用結合得更好一些，這是一個止於至善的過程。

對於新就業形態，習近平指出，新冠肺炎疫情突如其來，要順勢而為，當然這個領域也存在法律法規一時跟不上的問題，當前最突出的就是「新就業形態」勞動者法律保障問題、保護好消費者合法權益問題等；要及時跟上研究，把法律短板及時補齊，在變化中不斷完善。

對於民營企業發展，習近平強調，民企是在大陸這片希望的田野上發展起來的，民企一開始確實是一片荒蕪，但從夾縫中成長起來，這也恰恰是中國特色社會主義篳路藍縷開出的一條路，今天民企發展到如此之規模、對中國特色社會主義作出如此之貢獻，那是非常了不起，不同時期破解不同的難題，要不斷去探索，不斷去奮鬥，不斷去克服困難，走上新的發展道路。

2020年是大陸決戰脫貧攻堅、決勝全面小康之年，習近平指出，今年實現脫貧目標還是有把握，因為這個目標不是高不可攀，「實際上我們這一代人也有這個情結，一定要把我們的老百姓，特別是我們的農民扶一把。社會主義道路上一個也不能少，共同富裕。」

習近平指出，現在國際上保護主義思潮上升，但大陸要站在歷史正確的一邊，堅持多邊主義和國際關係民主化，以開放、合作、共贏胸懷謀劃發展，堅定不移推動經濟全球化朝著開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，推動建設開放型世界經濟。