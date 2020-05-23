篇幅最短、修改最多 政府工作報告創下4紀錄

中國總理李克強昨天在全國人大進行的政府工作報告，起草過程創下4個紀錄。今年的工作報告是歷年來兩會工作報告中篇幅最短、修改最多、聽取意見最多、起草歷時期間也最長，讓起草組人員直呼「越短的文章越難寫」。

中國青年報報導，今年全國人大的政府工作報告是改革開放40多年來，兩會政府工作報告中篇幅最短的，卻是修改次數最多的。政府工作報告起草組組長、國務院研究室主任黃守宏表示，他清楚記得今年政府工作報告字數是1萬400字，修改次數多到記不清楚，「最近一段時間幾乎每天都在完善」。

黃守宏說，依政府工作報告起草慣例，2019年年底以來，起草組起草政府工作報告，經黨中央、國務院審議後，下發到各地區各部門徵求意見，再進行修改。但受新型冠狀病毒疫情影響，國內外形勢發生重大變化，兩會推遲召開，根據黨中央的決策部署，起草組又對政府工作報告進行了較大調整和修改。

本次政府工作報告聽取的各方面的意見和建議也比較多，起草組不斷地對報告進行修改完善成了常態。黃守宏透露，「春節前寫的一稿，和現在公布的一稿，內容到形式上都發生變動。」

相較以往政府工作報告2萬字左右的篇幅，今年的報告大約少了一半。黃守宏說明，往年1.9萬字的政府工作報告，總結成績可能就占了4000字，今年大大壓縮了講成績的部分，將大量的篇幅用於闡述應對新形勢要採取的新措施、新辦法；以往政府工作報告要包括經濟社會各方面工作，今年也只突出重點工作。

不過短文不代表好寫。黃守宏坦言，「大家都深有體會，越短的文章越難寫。」他也同時強調，沒有提到的工作不等於不做，之後在國務院各項政策中，仍會看到此次報告點到但是沒有展開的內容。「我們仍有很多政策工具、手段來應對更複雜形勢，我們的子彈沒有打光。」