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李振廣：對台工作大政方針不變 但統一的路徑不止一條

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，兩岸統一的路徑不止一條。（中新社）
北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，兩岸統一的路徑不止一條。（中新社）

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，兩岸統一的路徑不止一條。大陸單方面追求兩岸和平統一的良好願望與政策，如果遭到台灣「台獨」分裂勢力，或外部敵對干涉勢力的扭曲和破壞，那麼以其他方式實現兩岸統一的路徑也不能排除。他強調，無論採取什麼方式或路徑，實現兩岸統一這一目標則是永遠不會改變的。

針對中共總理李克強政府工作報告中的對台內容，李振廣指出，今年報告的涉台部分語言簡潔、高度凝練。與此同時，大家也注意到，此次政府工作報告涉台部分沒有提「九二共識」「一國兩制」，也沒有「和平」兩個字。這是與往年明顯不同的方面。

李振廣對中評社表示，今年政府工作報告涉台部分釋放了三大信號； 第一，中央對台工作大政方針沒有變，展現中央對台工作的戰略定力。中共中央對於如何推進祖國和平統一進程有著縝密的研究和規劃，對台大政方針是一張藍圖，一部宏偉的戰略規劃，已充分考慮到各種複雜局面的挑戰，絕不會因暫時的問題而發生動搖和調整。面對百年未有之大變局和嚴峻複雜的台海形勢，黨中央高瞻遠矚，明確提出「堅持對台工作大政方針」。這也是明確告訴大家中央對台工作的基本原則和基本方向都不會變。

甚次，反映中央對台工作中的實事求是精神。此次報告沒有提「九二共識」和「一國兩制」，但「九二共識」「一國兩制」一直是對台政策的重要組成部分，特別是「九二共識」是兩岸協商談判對話的政治基礎，它們一直存在，而且未來也必將為兩岸關係的恢復與發展發揮積極作用。當前，由於民進黨當局拒不承認「九二共識」，這意味著以「九二共識」為基礎的兩岸之間的溝通協商目前難以成為對台工作的重點。此次不提「九二共識」反映了大陸對台工作的實事求是精神。但可以明確的是，「九二共識」作為兩岸關係的政治基石是不可能因兩岸關係或島內政局的一點點風吹草動而發生動搖的。

李振廣指出，此次報告對台工作重點放在為兩岸和平統一培育基礎，創造條件等方面，即紮紮實實推進既定政策，把促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施落實好，把反「台獨」鬥爭準備做好，把推進統一的工作做紮實，就能夠不負韶華，早日迎接祖國完全統一的到來。這是最大的實事求是。

第三，對「台獨」分裂勢力發出嚴厲警示。報告涉台部分只96個字，而涉及到反對「台獨」的相關論述用字31個，占到了三分之一。而且大家特別注意到涉台部分未提到「和平」二字，僅提到促進統一。

一方面，相信，中央對台政策中追求「和平統一，一國兩制」的大政方針沒有變，堅決反對「台獨」分裂、捍衛台海和平與穩定的政策態度沒有變；

另一方面，正如中共總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話中所說的，「國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大趨勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的」。

九二共識 台獨 一國兩制

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