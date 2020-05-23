為何不設定全年經濟增速目標？習近平這樣分析

對於官方今年為何不設定全年經濟增速目標的問題，中共總書記習近平22日參加內蒙古代表團會議時表示，如果硬性定一個，那著眼點就會變成強刺激、抓增長率，這樣不符合經濟社會發展的宗旨。

人民日報報導，習近平說，今年是十三五規劃收官之年，突如其來的疫情為完成目標任務帶來了挑戰。我們實事求是，沒有提出全年經濟增速具體目標。

他表示，如果沒有這次疫情，一般情況下經濟增長目標會定在6%左右。但是，疫情發生以後有的事情不由我們作主，世界經濟衰退已成定局，大陸受到的影響有多大、有多深，還有很多不確定性。

習近平表示，如果硬性定一個，那著眼點就會變成強刺激、抓增長率了，這樣不符合我們經濟社會發展的宗旨，我們一直在講不以GDP增長率論英雄。六穩、六保追求的是經濟的科學發展、是貫徹新發展理念，追求的是人民群眾的幸福美好生活。其實在追求這些的時候，也會間接推進國內生產總值降幅盡可能減少，但著眼點著力點不能放在GDP增速上。

習近平重申，大陸經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變。要積極主動作為，既立足當前，又放眼長遠，在推進重大項目建設、支持市場主體發展、加快產業結構調整、提升基層治理能力等方面推出一些管用舉措，特別是要研究謀劃中長期戰略任務和戰略佈局，有針對性地部署對高品質發展、高效能治理具有牽引性的重大規劃、重大改革、重大政策，在應對危機中掌握工作主動權、打好發展主動仗。