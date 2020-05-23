陸學者：李克強報告涉台部分釋放三大信號

針對大陸國務院總理李克強22日在政府工作報告中的涉台內容，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣認為，釋放出對台工作大政方針沒有變等三大信號。

今年政府工作報告涉台部分沒有提九二共識、一國兩制，也沒有和平兩個字，這是與往年明顯不同的方面。中評社報導，李振廣分析表示，今年政府工作報告涉台部分釋放三大信號，一是中央對台工作大政方針沒有變，展現中央對台工作的戰略定力。

二是反映了中央對台工作中的實事求是精神。此次報告沒有提九二共識和一國兩制，但九二共識、一國兩制一直是大陸對台政策的重要組成部分，特別是九二共識是兩岸協商談判對話的政治基礎，它們一直存在，而且未來也必將為兩岸關係的恢復與發展發揮積極作用。

他認為，當前，由於民進黨當局拒不承認九二共識，這意味以九二共識為基礎的兩岸之間的溝通協商，目前難以成為對台工作的重點。此次不提九二共識，反映大陸對台工作的實事求是精神。但可以明確的是，九二共識作為兩岸關係的政治基石，是不可能因兩岸關係或台灣政局的一點點風吹草動而發生動搖的。

第三，是對台獨分裂勢力發出嚴厲警示。報告涉台部分只有96個字，而涉及到反對台獨的相關論述用字31個，占三分之一。

廈門大學台灣研究院教授陳先才則認為，此次政府工作報告涉台部分並未提及九二共識，說明大陸方面對蔡英文和民進黨當局已毫無期待，將按照自己的節奏和步驟來推動兩岸統一。

對於政府工作報告涉台內容未見和平二字，陳先才認為，台海局勢空前嚴峻也讓大陸的危機感日益增強，雖不能就此說大陸放棄了和平統一，但也展現北京將做好應對台海出現重大事變的準備。

北京聯合大學台灣研究院助理研究員周小柯指出，與往年的報告相比，雖未再進一步講堅決維護國家主權和領土完整，但反對和遏制台獨分裂行徑，就是從行動上維護國家主權和領土完整。今年的表述高度精煉，在重申堅持大政方針後，緊接著就強調反台獨，更加凸顯反台獨是大陸對台工作的重中之重。