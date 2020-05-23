陸國防預算增6.6% 連5年低成長

在中美衝突加劇下中共軍費預算是否上調備受關注，中共總理李克強昨天的政府工作報告中未提及國防預算，但中共財政部預算報告中則指出，國防支出為一兆二千六百八十億元人民幣，今年國防預算增加幅度為百分之六點六，這是中共第五年軍費只有個位數增長。

大陸軍費預算數字一直被外界質疑，中共全國人大發言人張業遂廿一日曾說，大陸從二○○七年起每年都向聯合國提交軍事開支報告。錢從哪裡來，到哪裡去，清清楚楚，不存在什麼「隱性軍費」問題。他說，國防經費占大陸國內生產總值（GDP）比重長期保持在百分之一點三左右，遠低於百分之二點六的世界平均水準。

去年大陸兩會期間官方數據，二○一九財年國防預算為一點一九兆元人民幣。相對二○一八年度的執行預算一點一○七兆元，增長率下調為百分之七點五；換言之，考慮總體經濟規模的增長，中共國防預算幾乎與前年持平。

就近年大陸兩會公布的數據本身而言，這是自二○一六年以來，連續五年軍事預算增速呈現為個位數。新華社數據，中國二○一六年的軍事預算增長率為百分之七點六，二○一七年為百分之七，二○一八年為百分之八點一，而此前四年，二○一二至二○一五年則均為兩位數的高增長。