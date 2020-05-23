冷眼集／定海神針兩岸皆棄 對話更無期

大陸今年政府工作報告對台部分未提及「九二共識」引發外界關注。今年政府工作報告不到百字，卻簡單扼要的明示未來工作重點將是「反獨促融」，反獨是針對我方政府，促融則是對台民眾。大陸不提「九二共識」這一雙方政府交流的共同政治基礎，對台工作重心將放在「操之在我」部分。

大陸官方稱「九二共識」是兩岸關係的定海神針，是雙方交流的基石。從二○○九年大陸政府工作報告首次提及「九二共識」後，這個詞彙頻繁出現在黨與政府的工作報告中，在大陸國務院總理李克強二○一四年發表報告以來，更是年年出現，不過卻在今年缺席。

蔡政府自二○一六年上台後不提九二共識，更利用去年「習五條」把九二共識與一國兩制劃上等號，贏得大選。陸委會主委陳明通近期更認為「九二共識」已是歷史，歷史已經翻頁，不用再提，還調侃大陸趕快跟上腳步。

不過，大陸「政府工作報告」不提「九二共識」並非是跟上陳明通的腳步，也不認為歷史已經翻頁，而是認為，既然我方不要「九二共識」，兩岸沒有政治基礎，也不必再與我方溝通對話了，政府工作報告只提「反獨」與「促融」，這是大陸可以「操之在我」的部分，延續一手硬、一手軟的政策。

「反獨」是大陸對台工作的基本原則，大陸官媒與涉台學者常論，大陸反獨的工具很多，從今年的政府工作報告首先提反獨，預示未來對台工作反獨優先。而「促融合」方面，包含去年再度推出對台「廿六條措施」，近來又拋「對台十一條」，融合的舞台不斷朝向在大陸內部做，磁吸我方人才赴陸。

蔡政府將八字箴言「和平、對等、民主、對話」定為兩岸戰略指導原則，最後一項的「對話」是重中之重。不過，兩岸沒有政治互信下，雙方要對話恐是遙遙無期。