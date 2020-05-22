港版是冒牌貨 正宗洪瑞珍三明治8月攻港

洪瑞珍三明治在香港爆出疑似食物中毒風波，不過洪瑞珍三明治的台灣總店22日在臉書指出，該店是冒牌貨；並宣布將於今年8月正式登陸香港。

香港經濟日報報導，日前有7人進食由荃灣南豐中心「洪家手作洪瑞珍三明治 」購買的三明治後疑食物中毒，但「洪瑞珍三明治-創始店」的臉書專頁指出，在台灣及香港以「洪家手作洪瑞珍三明治」，或「洪家手作洪瑞珍二代店」為名開設店舖，是仿冒洪瑞珍品牌。

「洪瑞珍三明治」於1947年由洪宜杉創立，目前已由二代傳人接管，洪瑞珍三明治一向是香港遊客到台灣必買手信，洪瑞珍三文治特別之處在於以沙拉醬代替奶油，共有7款口味包括招牌起司口味、全麥起司口味、全麥火腿口味、總匯口味、草莓口味和橘醬口味。