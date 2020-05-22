國台辦：奉勸民進黨停止對香港事務的政治操弄

針對中共十三屆全國人大三次會議審議《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)》，民進黨要組織「撐港國際隊」。中共國台辦發言人馬曉光指出，奉勸民進黨及其當局停止對議案肆意攻擊、說三道四，停止對香港事務的政治操弄。

馬曉光表示，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制十分必要和重要，旨在堅定維護國家主權、安全、發展利益,維護香港長期繁榮穩定，確保「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣。

馬曉光說，需要指出的是，一段時間以來，民進黨當局和「台獨」勢力同「港獨」勢力、國際反華勢力相互勾結，借「修例風波」等大肆插手香港事務，製造事端，對「反中亂港」活動推波助瀾，汙衊攻擊「一國兩制」，為「台獨」分裂張目。他們的圖謀絕不會得逞。

馬曉光表示，奉勸民進黨及其當局立即停止對中共全國人大審議有關議案肆意攻擊、說三道四，停止對香港事務的政治操弄。也希望台灣一些政治勢力明辨是非，多做有利於香港繁榮穩定和兩岸關係和平發展的事。

中共全國人大力推「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」（港版國安法），民進黨副秘書長林飛帆22日受訪時表示，已與香港眾志秘書長黃之鋒通過電話，台灣應考慮組成「撐香港國際隊」，協助香港思考制度性層級的提升。

林飛帆表示，個人立場部分，今天已經與香港朋友通電話，包含黃之鋒，他們都提到香港氛圍嚴峻，「之鋒也告訴我，非常多運動參與者擔心人身安全，我也向他表達，台灣非常多朋友關注他們，我們對香港手足不會置之不理。」