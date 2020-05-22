關係降冰點 八成美國人不信中國抗疫資訊

新型冠狀病毒疫情使中美關係降至冰點，兩國人民也愈來愈互看不順眼。據民調顯示，六成美國人看衰中國抗疫，八成「不信」中國資訊。而一年來，對美國有好感的中國人從58%下滑到39%，且近半認為美國在亞洲的影響力「非常」或「相當」負面。

BBC報導，根據美國丕優研究中心（Pew Research Center）一項關於美國人對全球抗疫觀感的調查，37%的美國人認為中國政府的疫情應對「差」，26%認為「一般」，只有三分之一美國人認可中國防疫工作「好」或「優秀」。

近期民調顯示，年紀愈長的美國人對中國的抗疫應對愈不認同。在65歲以上的人之中，近七成認為中國的疫情應對一般或差；而在30歲以下的族群中，近六成人持相同意見。這是該機構自2005年開始調查這一議題以來錄得的最高比例。共和黨人對中國的惡感更高，但支持兩黨的民眾近年來對中國的好感度都驟降。

這項研究在4月底至5月初進行，受訪美國人超過一萬名。

另根據近期調查，中國人對美國的看法也正在惡化。報導引述美國政治風險諮詢公司歐亞集團2019年在香港「反送中」抗爭與中美貿易戰期間的調查顯示，28%的中國受訪者對美國反感。與一年前的同一調查相比，對美國有好感的中國人比例從58%下滑到39%。且近半的人認為，美國在亞洲的影響力「非常」或「相當」負面。

報導指出，美國是受全球新冠疫情打擊最重的國家，目前有超過150萬例確診與9萬多宗死亡病例。最早爆發疫情的中國則報告了超過8萬例確診、4600多宗致死病例。儘管美國的新冠感染率遠高於中國，美國輿論普遍認為，中國初期隱瞞真實疫情，造成新冠病毒向外擴散。美國總統川普20日在推特上稱，是「中國的無能」，導致「全球範圍內的大殺戮」。

北京則發起強硬反擊，外交官與官方媒體抨擊美方自身抗疫不力，並對病毒起源提出疑問。中國外交部發言人華春瑩在推特上列出中美的病例數對比，指出中國迅速管控、美國病例則呈指數性上升。她問道：「到底誰才應該負責任？」而在中國社交媒體上，網友對美國抗疫的看法，則揉合了驚恐、憤怒與幸災樂禍。報導稱，新冠疫情或將進一步激化中國民眾的反美情緒。