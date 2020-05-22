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回應大陸政府工作報告 陸委會：我兩岸政策明確一貫
大陸國務院總理李克強今日做「政府工作報告」，對台談話部分不到百字。對於政府工作報告的對台部分，陸委會今日下午回應，我方兩岸政策立場明確一貫，依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，致力維護臺海和平穩定現狀。
陸委會指出，中華民國是主權完整的國家，台灣人民堅定拒絕矮化臺灣、破壞台海現狀的「一國兩制」，這是我方的原則與底線。兩岸關係雙方均有責任，呼籲對岸應在蔡總統提出的「和平、對等、民主、對話」的基礎上，良性互動、化解分歧。
今年大陸的「政府工作報告」對台部分僅指出，「我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制『台獨』分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障臺灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大臺灣同胞共同反對“台獨”、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。」
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