回應大陸政府工作報告 陸委會：我兩岸政策明確一貫

在兩會現場憶及武漢抗疫的艱辛，他們哭了。曾笑稱「我把膽留在武漢了」的院士張伯禮，一句「不太願意去想……」後流下的眼淚，感動萬千網友留言「院士不哭」；來自湖北的政協委員馬駿則淚謝上海醫療隊：「謝謝你們動員這麼強大的力量來支持我們！」

2020-05-24 13:41