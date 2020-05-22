不愛「戰狼」標籤 中駐義大使：「功夫熊貓」更貼切

中國外交部發言人趙立堅戰狼式發言，在中美互動間引發不少關注。中國駐義大使李軍華表示，中國外交始終倡導相互尊重、平等相待、合作共贏。他不認為「戰狼」是合適的標籤，用「功夫熊貓」的比喻或許更貼切。

文匯報報導，中國駐義大利大使李軍華就義大利新冠肺炎疫情等問題接受義國媒體「晚郵報」採訪。

李軍華表示，中國人的基因是崇尚以和為貴，講求「人敬一尺，我還一丈」，中國外交始終倡導相互尊重、平等相待、合作共贏。遺憾的是，總有一些國家少數政客、團體對中國抱有偏見和敵意，近來更是借助疫情反覆對華造謠抹黑，極盡汙名化之能事。

他說，中國外交官當然要把真相介紹給駐在國民眾和媒體，還原事實、講明道理。這既是為中國捍衛公平正義，也是為各方維護國際道義。相信任何國家的外交官面臨同樣的情況都會做出同樣的反應。

李軍華大使表示，他個人不認為「戰狼」是合適的標籤，「功夫熊貓」的比喻或許更貼切。

李軍華大使指出，個別國家企圖將病毒溯源問題政治化，迫不及待地搞「有罪推定式」的「國際調查」，目的是對中國搞所謂「追責」、「索賠」。對此他們將堅決反對。