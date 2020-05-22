快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不愛「戰狼」標籤 中駐義大使：「功夫熊貓」更貼切

世界日報 / 中國新聞組／香港22日電
中共外交部發言人趙立堅。圖／中新社
中共外交部發言人趙立堅。圖／中新社

中國外交部發言人趙立堅戰狼式發言，在中美互動間引發不少關注。中國駐義大使李軍華表示，中國外交始終倡導相互尊重、平等相待、合作共贏。他不認為「戰狼」是合適的標籤，用「功夫熊貓」的比喻或許更貼切。

文匯報報導，中國駐義大利大使李軍華就義大利新冠肺炎疫情等問題接受義國媒體「晚郵報」採訪。

李軍華表示，中國人的基因是崇尚以和為貴，講求「人敬一尺，我還一丈」，中國外交始終倡導相互尊重、平等相待、合作共贏。遺憾的是，總有一些國家少數政客、團體對中國抱有偏見和敵意，近來更是借助疫情反覆對華造謠抹黑，極盡汙名化之能事。

他說，中國外交官當然要把真相介紹給駐在國民眾和媒體，還原事實、講明道理。這既是為中國捍衛公平正義，也是為各方維護國際道義。相信任何國家的外交官面臨同樣的情況都會做出同樣的反應。

李軍華大使表示，他個人不認為「戰狼」是合適的標籤，「功夫熊貓」的比喻或許更貼切。

李軍華大使指出，個別國家企圖將病毒溯源問題政治化，迫不及待地搞「有罪推定式」的「國際調查」，目的是對中國搞所謂「追責」、「索賠」。對此他們將堅決反對。

義大利 疫情

延伸閱讀

拚觀光！義大利6.3起開放全國機場 希臘將重啟旅遊季

中國大陸駐以色列大使陳屍官邸 初判自然死亡

BBC：疫情下中國「戰狼外交」 將成新常態？

大陸駐加拿大使館：勿給大陸扣上「戰狼式外交」的帽子

相關新聞

李克強政府工作報告 今年罕見不設GDP增長目標

中共國務院總理李克強在22日開幕的全國人大會議上發表的政府工作報告，罕見地未提出今年全年經濟增速具體目標。李克強說，沒有...

港版國安法若通過 前白宮官員：香港基本法形同廢紙

前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文表示，中國若通過香港版國安法，香港基本法將形同廢紙，美中關係也將陷入危機，因為美國將開...

中共港澳辦：香港資本主義制度和「一國兩制」不會變

中共港澳辦發言人22日就人大三次會議審議《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》發表...

回憶武漢抗疫…這些人在兩會上哭了

在兩會現場憶及武漢抗疫的艱辛，他們哭了。曾笑稱「我把膽留在武漢了」的院士張伯禮，一句「不太願意去想……」後流下的眼淚，感動萬千網友留言「院士不哭」；來自湖北的政協委員馬駿則淚謝上海醫療隊：「謝謝你們動員這麼強大的力量來支持我們！」

韓正：不要低估北京訂立「港版國安法」決心

北京欲在香港推行「港版國安法」，今日主管港澳事務的大陸國務院副總理韓正在人民大會堂會見港區全國人大代表。據多名人大代表引...

港支聯會舉行「毋忘六四」長跑 港警戒備

香港泛民派組織香港支聯會上午舉行「毋忘六四」長跑，紀念八九民主運動31周年，由支聯會主席李卓人帶頭，分批每組8人，從維園...

港社團和泛民派先後到中聯辦外抗議 反對港版國安法

港區國安法引起香港反對派人士不滿。工黨、社民連及一批民主派區議員，上午先後到香港中聯辦外抗議。

談疫苗上市 陳薇：仍有長路要走

國際知名醫學期刊「刺胳針」22日晚間刊出全球首個新冠肺炎疫苗第一期人體臨床試驗的研究論文。該論文是由中國軍事科學院研究團隊發表，論文通訊作者為中國工程院院士陳薇，論文指出，該疫苗安全且耐受性良好。不過，陳薇也表示，距離疫苗上市，還有很多工作要做。

港保安局長讚國安法 指不排除提升恐攻威脅級別

香港保安局長李家超今天發表網誌，稱支持全國人大審議「港版國安法」的授權立法決定。他指「反送中」以來有10多宗爆裂物案件，...

中國官媒批彭定康指手畫腳 反指英國也有國安法

末代香港總督彭定康近日就香港情勢指出「香港人民遭到了北京背叛」。今天遭中國官媒央視批評以「傲慢的舊主人」姿態，對香港事務...

港學者：北京將主導國安教育 民主派憂干涉內務

中國全國人大審議的「香港版國安法」中，要求港府推廣國安教育。香港學者劉兆佳分析，國安教育將是滲透性的全民教育，北京會主導...

港高官紛表態支持國安法 保安局長：港現恐怖活動警號

香港保安局長李家超說，極度關注去年至今十多宗涉及爆炸品及危險品的案件，種種跡象顯示本土恐怖主義正在香港滋生，社會大眾必須...

熱門新聞

歐洲對港版國安法回應冷淡 專家說是為了「它」

裝修工徒手爬6樓救下懸空女童 意外獲得百萬房產

黑屏不斷重開機！大陸三星手機傳大規模系統崩潰

香港明舉行「反惡歌法大遊行」 港警揚言違法一定拘捕

中國違背自治承諾 美揚言取消香港特殊貿易待遇

華為要開始造車了？採購汽車零部件協議曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。