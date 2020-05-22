快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共港澳辦：香港資本主義制度和「一國兩制」不會變

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共國務院港澳辦公室。圖／香港文匯網
中共國務院港澳辦公室。圖／香港文匯網

中共港澳辦發言人22日就人大三次會議審議《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》發表談話宣稱，香港實行的資本主義制度不會變，香港居民依法所享有的各項權利和自由，包括遊行集會的自由、言論自由、新聞自由等不受影響。

據新華社，該發言人指出，全國人大會作出有關決定，十分及時，十分必要，十分重要，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制將為「一國兩制」行穩致遠築牢制度根基。香港是直轄於中央政府的一個地方行政區域，維護國家主權、統一和領土完整，依法防範、制止、懲治任何危害國家安全的行為，是香港應當履行的憲制責任。

然而，香港回歸近23年來，香港基本法第23條立法一直沒有完成，而且被嚴重汙名化、妖魔化，加上香港原有相關法律長期「休眠」，香港特別行政區政府在維護國家安全方面的機構設置、力量配備、權力配置方面存在諸多缺失，導致香港特別行政區在維護國家安全方面實際處於世所罕見的「不設防」狀態。

該發言人指出，近年來香港特別行政區在維護國家安全方面面臨的形勢日趨嚴峻。特別是2019年「修例風波」發生以來，「港獨」組織和激進分離勢力在外國和「台獨」勢力支持下，公然叫囂「香港獨立」等口號，煽動無底線的「攬炒」，實施怵目驚心甚至具有恐怖主義性質的暴力犯罪，乞求並勾連外國和「台獨」勢力赤裸裸地干預香港事務。這些違法行徑嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家主權、統一和領土完整。事實表明，國家安全漏洞大開，全社會都會付出慘痛代價。

該發言人指出，香港自回歸之日起就重新納入國家治理體系，中央政府對維護香港特別行政區的憲制秩序負有最大責任，對「一國兩制」的全面準確貫徹落實和香港基本法的正確實施負有最大責任。國家安全立法屬於國家立法權，中央政府通過基本法第23條授予香港特別行政區維護國家安全的部分立法權，並不改變國家安全立法屬於中央事權的屬性，也並不因此喪失在維護國家安全方面應有的責任和權力。

在香港特別行政區維護國家安全面臨嚴峻局勢且無法自行完成維護國家安全有關立法的情況下，全國人民代表大會作為國家最高權力機關，根據憲法賦予的權力作出有關決定，就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制問題作出原則性規定，並授權全國人民代表大會常務委員會制定相關法律，是必然選擇，理所當然，天經地義。

該發言人強調，中共全國人民代表大會通過有關決定授權全國人民代表大會常務委員會制定有關法律，針對的只是那些分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動的行為以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動，不僅不會影響到香港居民依法所享有的各項權利和自由，包括遊行集會的自由、言論自由、新聞自由等，而且會使香港廣大居民的合法權利和自由在安全環境下得到更好行使。

他表示，「一國兩制」方針不會變，香港實行的資本主義制度不會變，高度自治不會變，法律制度不會變，外國投資者在香港的利益將繼續依法得到保護。

香港回歸 一國兩制 台獨

延伸閱讀

北京將祭港版國安法 9月立法會選舉首當其衝

北京強立國安法 民陣號召200萬港人救香港

北京推港版國安法 外媒關注「一國兩制」夭折

解決香港亂局 專家：北京豁出去

相關新聞

李克強政府工作報告 今年罕見不設GDP增長目標

中共國務院總理李克強在22日開幕的全國人大會議上發表的政府工作報告，罕見地未提出今年全年經濟增速具體目標。李克強說，沒有...

港版國安法若通過 前白宮官員：香港基本法形同廢紙

前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文表示，中國若通過香港版國安法，香港基本法將形同廢紙，美中關係也將陷入危機，因為美國將開...

中共港澳辦：香港資本主義制度和「一國兩制」不會變

中共港澳辦發言人22日就人大三次會議審議《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》發表...

回憶武漢抗疫…這些人在兩會上哭了

在兩會現場憶及武漢抗疫的艱辛，他們哭了。曾笑稱「我把膽留在武漢了」的院士張伯禮，一句「不太願意去想……」後流下的眼淚，感動萬千網友留言「院士不哭」；來自湖北的政協委員馬駿則淚謝上海醫療隊：「謝謝你們動員這麼強大的力量來支持我們！」

韓正：不要低估北京訂立「港版國安法」決心

北京欲在香港推行「港版國安法」，今日主管港澳事務的大陸國務院副總理韓正在人民大會堂會見港區全國人大代表。據多名人大代表引...

港支聯會舉行「毋忘六四」長跑 港警戒備

香港泛民派組織香港支聯會上午舉行「毋忘六四」長跑，紀念八九民主運動31周年，由支聯會主席李卓人帶頭，分批每組8人，從維園...

港社團和泛民派先後到中聯辦外抗議 反對港版國安法

港區國安法引起香港反對派人士不滿。工黨、社民連及一批民主派區議員，上午先後到香港中聯辦外抗議。

談疫苗上市 陳薇：仍有長路要走

國際知名醫學期刊「刺胳針」22日晚間刊出全球首個新冠肺炎疫苗第一期人體臨床試驗的研究論文。該論文是由中國軍事科學院研究團隊發表，論文通訊作者為中國工程院院士陳薇，論文指出，該疫苗安全且耐受性良好。不過，陳薇也表示，距離疫苗上市，還有很多工作要做。

港保安局長讚國安法 指不排除提升恐攻威脅級別

香港保安局長李家超今天發表網誌，稱支持全國人大審議「港版國安法」的授權立法決定。他指「反送中」以來有10多宗爆裂物案件，...

中國官媒批彭定康指手畫腳 反指英國也有國安法

末代香港總督彭定康近日就香港情勢指出「香港人民遭到了北京背叛」。今天遭中國官媒央視批評以「傲慢的舊主人」姿態，對香港事務...

港學者：北京將主導國安教育 民主派憂干涉內務

中國全國人大審議的「香港版國安法」中，要求港府推廣國安教育。香港學者劉兆佳分析，國安教育將是滲透性的全民教育，北京會主導...

港高官紛表態支持國安法 保安局長：港現恐怖活動警號

香港保安局長李家超說，極度關注去年至今十多宗涉及爆炸品及危險品的案件，種種跡象顯示本土恐怖主義正在香港滋生，社會大眾必須...

熱門新聞

歐洲對港版國安法回應冷淡 專家說是為了「它」

裝修工徒手爬6樓救下懸空女童 意外獲得百萬房產

黑屏不斷重開機！大陸三星手機傳大規模系統崩潰

香港明舉行「反惡歌法大遊行」 港警揚言違法一定拘捕

中國違背自治承諾 美揚言取消香港特殊貿易待遇

華為要開始造車了？採購汽車零部件協議曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。