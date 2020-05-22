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趙春山談陸政府工作報告 預測對台將「反獨為先」

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。圖／取自本報系資料庫
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。圖／取自本報系資料庫

針對今年大陸政府工作報告對台部分談話，淡江大學大陸所榮譽教授趙春山今日表示，未來大陸的工作重點將是反獨為先，對台灣人民還是會促融合，將「反獨促融」。

今年大陸政府工作報告對台部分簡短，僅有「我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障臺灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。」

此次政府工作報告未提「九二共識」，以及以往都有提及的「和平統一、一國兩制」，引起外界關注。

趙春山今日下午受訪時指出，政府工作報告是未來要做的事情，由於蔡英文總統高票連任，他預估，大陸未來重點將是「反獨為先」。現在台灣民眾贊成統一的人少，贊成獨立比例越來越高，民進黨又被認為有兩國論與台獨的傾向，因此未來政府工作可能會把反獨放在前，先反獨為先，與以往都認為的反獨與統一一起來不同。

趙春山指出，從對台談話中還能看到，反獨為先是針對民進黨政府，而對台灣人民還是要融合，政府跟台灣人民做出區隔。工作重點一方面對民進黨要反獨，對台灣人民要繼續融合，是「反獨促融」。

至於本屆未提及「九二共識」與「和平統一、一國兩制」，趙春山指出，由於政府工作報告是提重點，黨代表大會則是談大政方針，如果黨不提會覺得比較奇怪。對於政府工作報告未提及，趙春山指出，「不提不代表不重要」。

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