人大張業遂嗆美：絕不接受濫訴索賠 盼兩國相向而行

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疫後中美關係衝突凸顯，雙方在一系列問題上衝突加劇，包括新冠疫情、金融市場、台灣、香港以及貿易問題。如何看待疫情之後的中美關係？中國全國人大發言人張業遂說，「中國不惹事，但也不怕事」，希望美方與中方相向而行。

張業遂在21日晚上的人大會前記者會表示，病毒不分國界，也不分種族。在共同抗疫的過程中，美國社會各界積極對華捐款捐物，中國社會各界也向美方捐助和供應了大量醫療物資，兩國衛生部門和防控專家保持了密切的溝通與合作。

張業遂表示，經濟全球化符合歷史潮流。這次疫情全球大流行，肯定會對全球化產生多方面的複雜影響，但不至於逆轉全球化這一歷史進程。他稱，從總體看，不存在大規模外資撤離的情，中國利用外資的綜合優勢沒有變，外國投資者持續看好中國，在華長期經營發展的信心沒有變。

當前，中美關係正處在一個重要關口，關鍵在於堅持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。

一個穩定發展的中美關係，符合兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。現時，合作抗疫、恢復經濟是頭等大事，維護國際經濟金融市場穩定和全球供應鏈的開放、安全符合各方的利益。

張業遂說，希望美方與中方相向而行，共同落實好中美元首多次會晤達成的重要共識，堅持協調、合作、穩定的基調，增進互信、拓展合作、妥善處理分歧，推動兩國關係在正確的軌道上向前發展。

張業遂針對美國政客指摘中國政府對美國疫情擴散負有責任，甚至提出向中國追責和索賠表示，這些議案對中國的指摘毫無事實根據，中國絕不接受任何抹黑與攻擊；也絕不接受任何濫訴和索賠要求。

張業遂說，如果美方堅持冷戰思維，推行遏制中國的戰略，損害中國的核心和重大利益，結果只能是損人害己。「中國不惹事，但也不怕事」，將堅定不移捍衛自身主權、安全和發展利益。

針對2020年國防經費規模，張業遂當晚並未說明具體數字，僅重申中國的國防開支無論總量、人均還是占國內生產總值的比重，都是適度和克制的，不存在「隱性軍費」。

13屆全國人大三次會議新聞發布會21日晚間在北京梅地亞新聞中心舉辦，今年人大會議於22日上午開幕，會期7天。本次會議共有9項議程，將舉行3次全體會議。

受到新冠疫情影響，中國今年一季度GDP下降了6.8%，今年經濟社會發展的形勢，以及脫貧攻堅的既定目標能否按時完成？張業遂表示，中國部署了一系列政策，疫情造成的損失將會降到最低，脫貧攻堅的目標任務一定能如期實現。