疫後兩會…安保維穩風 再現北京城

受新型冠狀病毒疫情影響而被推遲兩個多月的中國全國人大、政協「兩會」21日起召開，今年受疫情影響，首都北京市明顯加強安保維穩力度，北京街頭及天安門廣場周邊隨處可見戴口罩執行巡邏盤查任務的警察。一些異議人士與維權活動人士反映遭到國安人員監控。

BBC報導，全國政協會議21日開幕，面對依然存在的新冠肺炎疫情威脅，首都北京的安保明顯升級。北京全市公共運輸網絡加強進站安全檢查，除對核心城區的部分道路進行封鎖至5月30日，並繼續對全市1萬多個住宅小區進行封閉管理。

受疫情影響，各地代表赴京前須接受病毒檢測，北京部分代表團的駐地酒店從兩周前便已開始準備，不接受私人預訂。酒店現場配備了防疫人員和核酸檢測等大量防疫設備，確保疫情下的兩會順利進行。

美國之音報導，北京在兩會期間的安保部署明顯加強，天安門廣場周邊有不少警車和戴口罩執行巡邏和盤查任務的警察，同時也加強了對異議人士與維權活動人士的監控。在709維權律師大抓捕事件中受波及的北京律師余文生的妻子許艷發推指出，5月20日開始，一大早送孩子上學時，就發現北京市石景山八角派出所警察和曾經看到的北京市石景山分局國保，已經開始在樓下平房上崗。

2018年兩會前，北京律師余文生因提出針對中共領導人習近平的修改憲法建議被捕。許艷周三發推指出，余文生失去自由後第三個兩會都馬上召開了，但她丈夫仍然被關押中且生死未卜。

報導指出，由於疫情原因，除個別人士外，往年每逢政治敏感時期被當局人員帶往外地旅遊的政治敏感人物，今年在兩會期間都被要求在家停止翻牆發表評論。目前了解到，北京公民運動人士李蔚和網絡評論人士劉荻被帶往外地監控。北京資深獨立媒體人、專欄作家高瑜、被取締的中國民主黨原組黨參與者查建國、何德普等人已被24小時上崗。家住通州區的人權活動家胡佳長期被軟禁家中。