陳玉珍：總統演說稱中華民國70年 現在是民國幾年？

蔡英文總統昨日在總統就職演說時提及，「過去70年來，中華民國台灣，在一次又一次的挑戰中，越發堅韌團結」，藍委陳玉珍今日質詢時問及，總統演說講話時稱中華民國70年，現在是民國幾年？為甚麼天天跟我講70年？

陳玉珍今日在立院質詢陸委會主委陳明通，問及有關於蔡英文總統演說的問題。陳玉珍詢問每天都說「中華民國台灣」，中華民國就是中華民國，台灣就是台灣，金門屬於台灣島嗎？總統如果說中華民國台澎金馬，他也可以接受。

陳明通回應，尊重委員看法，並說陳玉珍在談論不同事情。

接著陳玉珍問及，總統演說講話時稱中華民國70年，現在是民國幾年？中華民國有無包含金門，不是要我們團結嗎？中華民國在金門真真實實存在109年，而不是70年。

陳明通回應，蔡英文要強調的是來到台灣70年，並說尊重委員的意見。