人大代表建議：1月23日武漢封城日 設為國家公共衛生日

從武漢逆行歸來的全國人大代表、江蘇無錫市人民醫院副院長陳靜瑜，20日隨江蘇代表團赴京參加全國兩會。作為「最後一批逆行者」，陳靜瑜建議，將武漢封城的1月23日，設為「國家公共衛生日」，銘記歷史，並時刻提醒民眾保持健康意識。

現代快報報導，過去的四個月來，陳靜瑜和眾多白衣戰士一樣，接連經歷了挑戰生命禁區的考驗。2月29日，他在無錫成功完成了全球首例新冠肺炎晚期肺纖維化病人的雙肺移植。4月18日，國務院新冠肺炎聯防聯控醫療救治組成立了以陳靜瑜為組長的國務院聯防聯控醫療救治肺移植專家組。同日，陳靜瑜逆行武漢展開救治，實施肺移植手術的兩例患者目前已經脫掉了呼吸機而且恢復良好，正在康復鍛鍊中。

報導指出，疫情發生以來，陳靜瑜團隊在無錫、武漢兩地共完成了四台新冠肺炎危重患者的肺移植手術，其中還包括一位全球最高齡的新冠肺炎晚期肺纖維化病人的雙肺移植手術。

「從武漢回來以後，我也在思考，作為全國人大代表並結合自己在這次疫情期間的體會提出了建議，希望把1月23日設為『國家公共衛生日』。」陳靜瑜說，「這個日子非常有紀念意義，對我們來講1月23日是這場戰『疫』的一個轉折點，對上千萬人口的城市採取這一措施，是人類歷史上前所未有的重大決定。」

據報導，陳靜瑜表示，把每年的1月23日設為「國家公共衛生日」，可以時常提醒民眾保持健康意識，讓公共衛生理念融入社會文化，使健康生活方式和行為成為公眾的自覺行動。「國家公共衛生日」的設立也將是加快健康中國建設、貫徹落實「健康中國行動」的體現，將成為中國參與全球健康治理的獨特貢獻。