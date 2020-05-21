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90後代表攜「直播神器」 兩會「雲上」看

世界日報 / 中國新聞組／北京21日電

今年全國兩會召開在即，90後代表委員在網上開直播、發短視頻，還設想用直播「帶貨」振興鄉村經濟。因為疫情防控需要，兩會場內限制人數，不少代表委員帶了自拍棒，準備成為傳遞兩會一手信息的「自媒體」，拉近和年輕人的距離。湖北代表團甚至給每位代表都發了一個「直播神器」——帶補光功能的自拍架，以更好地呈現視頻效果。

中國青年報報導，出發前的一個晚上，四川代表團最年輕的95後代表徐萍穿著睡衣，在抖音上打開行李箱「揭秘」自己帶什麼上兩會：紅色代表證、水杯、筆記本、介紹工作信息的手冊以及今年兩會特殊的必備品——一大包口罩。

她還特地帶了自拍棒，設想可以拍攝一些短視頻，以年輕人的視角在網絡上傳遞「兩會關注」。「越來越多的年輕人在關注國家大事，我想用他們熟悉的方式，以自己的視角近距離地呈現一下兩會動態。」這是她拍短視頻的初衷。

同齡人格外理解同齡人。95後代表鄒彬16歲輟學，跟著父母從湖南新化農村到長沙打工，成了工地上最普通的「搬磚的人」。在工地上，他鑽研砌築工藝，在中建五局舉辦的比賽上脫穎而出，又經過一年半刻苦訓練，他在第43屆世界技能大賽上一舉獲得砌築項目的優勝獎，實現了中國在砌築項目上零的突破。

他今年的建議是，希望給新生代農民工提供更多成長的平台和培訓學習的機會，提升他們的職業技能。

90後代表程桔是湖北省咸寧市崇陽縣大市村的村支書，她想到了直播「帶貨」，用網路激活鄉村經濟。

「我們年輕，跟網路結合得更緊，可以將一些比較前沿的東西帶到農村去，利用年輕人的活力、激情去改變農村，我覺得還是滿有意義的。」程桔希望越來越多的年輕人加入基層工作和美麗鄉村的建設，將新鮮的活力注入農村，將大城市的發展新模式與鄉村的發展有機融合。

不止90後，越來越多的代表委員在積極嘗試新方式拉近和群眾的距離。四川省蒼溪縣白驛鎮岫雲村黨支部書記李君是位85後，他一直在抖音上「安利」岫雲村的好山好水、美食美酒，吸引了不少網友。此次參會，他準備每天晚上準時直播，第一時間傳遞兩會信息，目前粉絲量不斷增加。

直播 自拍

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