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2020兩會前瞻／美國在南海貓鼠遊戲加劇 中國勢必增軍費

世界日報 / 特派記者賴錦宏／北京21日電
大陸全國政協十三屆三次會議今天在北京舉行，昨舉行首場記者會。受疫情影響，今年大陸「全國兩會」記者會都以視訊方式進行。（歐新社）
大陸全國政協十三屆三次會議今天在北京舉行，昨舉行首場記者會。受疫情影響，今年大陸「全國兩會」記者會都以視訊方式進行。（歐新社）

13屆全國人大三次會議22日將在北京開議，關注中國軍事問題的觀察家和媒體注重的是新財政年度的國防預算情況。尤其是近年中美艦機在南海的貓鼠遊戲加劇，解放軍加緊航母和新一代戰機、導彈的列裝等，國防預算攸關解放軍現代化進程和軍力提升，異常敏感。

自1994年以來，中國的軍費開支一直穩步增長。不過，在中國國內生產總值（GDP）的占比一直沒有大變化，約1.9%左右。據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所近日公布，去年全球軍費開支，中國以2610億美元(約1.86兆人民幣)，排名世界第二位。

今年碰到了新冠疫情，經濟增長受挫，國際形勢面臨冷戰結束以來，前所未有的動盪。中國的戰略風險迅速上升。在兩會前夕，官媒環球時報總編胡錫進就發文建議，今年中國還是要保持軍費的正增長。

他建議軍費增長的理由之一是，「疫情衝擊全球化的格局和世界秩序，美國變得前所未有的狂躁，那裡的執政菁英愈來愈不掩飾對中國的敵意，打壓中國的戰略衝動變得愈發放肆」。因此，中國需要擁有更加強大的軍事力量作為威懾工具，確保美國因難以承受巨大的成本而不敢將那些衝動肆意付諸實施。

胡錫進也認為， 中國軍費占GDP比率常年遠低於全球平均水平。由於美國將中國確定為頭號戰略競爭對手，導致安全形勢發生根本性變化，因此，中國軍費達到不低於GDP的2%水平，將是不得不進行的調整。

值得注意的是，去年國家主席習近平在軍隊代表團講話特別提出軍隊「過緊日子」，並要體現在思想和態度上、財政紀律上和能力上。這些都直接表示，中國軍事發展和投入進入了新一輪調整時期。

19大報告提出解放軍現代化的三步走策略，即確保2020年基本實現機械化、信息化建設取得重大進展，戰略能力大增；力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化，到本世紀中葉全面建成世界一流軍隊。雖然軍事預算投入增速減緩，但這一建軍目標並無改變。

今年北京當局將拿出什麼樣國防預算，22日全國人大開幕就有結果。

軍費 國軍 北京

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