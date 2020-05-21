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政協「雲端」記者會 讚戰「疫」出色

世界日報 / 中國新聞組／北京21日電
兩會登場。 中國新聞社
兩會登場。 中國新聞社

全國政協13屆三次會議21日在北京人民大會堂開幕。全國政協新聞發言人郭衛民20日舉行「雲端」記者會時表示，突如其來的新型冠狀病毒疫情是一場大考，全國政協和廣大政協委員今年交出了一份出色的答卷。另針對美國近來的「反中」浪潮，他稱，「中美脫鉤」不是好藥方。

因新冠疫情而推遲兩個多月的「兩會」全國政協和人大會議21、22日兩天在北京人民大會堂開幕。受疫情影響，今年會期縮短，全國政協會議縮短四天半，21日下午3時開幕後，於27日下午閉幕，會期只有七天。今年會前記者會首度以視像形式「隔空」與記者互動，記者人數也因疫情防控大幅縮水。

針對近來「中美脫鉤論」，全國政協13屆三次會議副秘書長、新聞發言人郭衛民在會中說，很多跨國企業並不願意從包括中國等其他國家撤回去，且在全球公共衛生危機面前，沒有哪個國家能夠置身度外；「脫鉤」主張不是一張好藥方。

至於有國家質疑中國隱瞞疫情導致疫情向其他國家蔓延，他表示，這種說法毫無道理，但他也表示，在疫情及相關新聞發布工作還存在不足，比如時效性、針對性和專業性，仍須改進。

郭衛民表示，新冠疫情是防控難度最大的一次公共衛生事件，全中國疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果。但他也坦承，此次疫情也暴露出中國在重大疫情防控體系和公共衛生應急管理體系建設方面存在的短板和不足。今年政協大會期間，委員們將圍繞相關問題討論，推動公共衛生應急管理體系不斷完善。

至於疫情後的經濟發展，郭衛民表示，今年一季度宏觀經濟指標明顯下滑，經濟下行壓力增大，當前國際疫情持續蔓延，不確定、不穩定因素在增大，但總體而言，中國經濟社會發展大局保持穩定，表現出強大韌性、巨大的潛力和迴旋餘地。

郭衛民表示，今年政協全體會議和小組會議都有壓減，將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言，其中一次以視訊會議方式舉行，開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽；另有六次小組會議。主要議程包括民法典草案、審議通過會議政治決議等決議和報告等。

疫情

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