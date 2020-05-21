錯用曼德拉名言 林鄭遭基金會打臉

香港特首林鄭月娥前天引用所謂曼德拉名言，強調取消爭議歷史考題的重要性，但遭曼德拉基金會回應無此名言。特首辦公室昨天對引起誤會致歉，但仍堅稱曼德拉有教無類的教育理念舉世公認。

綜合媒體報導，日前香港中學文憑考試中，歷史科出現一道問答題，問考生是否同意「1900─45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，被建制派中國官媒指「美化日本侵華歷史」，香港教育局更史無前例地要求主辦考試的考評局取消該題，引起爭議。

林鄭前天表示，自己並未干預此事，但為保護教育素質、目的，和保護學生，自己絕不會迴避相關條例賦予特首的權力。她還引用據稱是已故南非總統曼德拉的名言，「教育的崩潰足以摧毀一個國家」，指教育部門對貫徹教育制度，有不可推卸的責任。但隨即有人指出，曼德拉根本沒說過這句話。

法新社駐香港記者蘇昕琪則在推特貼出曼德拉基金會的回應指出，搜尋曼德拉超過1500場演講、書籍和文章，都找不到相關言論，也無法證實這句名言是否如網上所流傳的，曾展示於某大學入口。

基金會表示，多年來時常遇到一些未能證實的「曼德拉名言」。

特首辦公室19日晚間則表示，留意到從網上搜尋，這句名言有不同版本和出處，樂意接受指正，並對引起誤會表示歉意。