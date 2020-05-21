港禁六四遊行 支聯會喊「遍地開花」

香港政府宣布疫情下的「限聚令」將延長到6月4日，自1989年以來年年舉行的香港維多利亞公園六四燭光晚會，可能被迫中止。年年舉辦晚會的香港支聯會說，如果香港警方禁止晚會，今年的紀念活動，可能在香港九龍各地「遍地開花」。

港府此前宣布，禁止公共場所不多於八人群組聚集的「限聚令」，會再延長至6月4日，但豁免宗教活動。

警方通知香港支聯會，反對在5月31日舉行紀念六四事件31周年的「毋忘六四」大遊行。香港支聯會原發起遊行，5月31日下午3時集合，由灣仔修頓球場行至西環大陸駐港中聯辦。

除六四遊行外，香港一年一度的維園六四燭光悼念集會，支聯會仍向警方申請不反對通知書當中。支聯會主席李卓人說，擔心警方會以限聚令禁止，會作兩手準備，一旦無法在維園舉行燭光晚會，會以「遍地開花」的形式，在港九新界進行悼念。

李卓人批評港府一方面決定復課及豁免宗教活動，但延長限聚令，明顯有政治考慮。

警理由：對生命有重大威脅

香港01報導，港警昨天對531遊行發出反對通知書，理由是對民眾生命與健康構成重大威脅。警方說，新冠肺炎應變級別仍處於「緊急」的最高級別，且「限聚令」限制群組聚集不能超過8人。有理由相信，舉行有關活動會增加活動參與者及其他市民「感染病毒的風險」。

港警還說，531遊行不屬於「豁免群組聚集」，也不是規例准許的群組聚集，因此「舉行或參與該公眾集會是違法行為，會擾亂及破壞公共秩序」。

在申請「六四」集會及遊行都碰壁的同時，先前因疫情而暫時關閉的香港六四紀念館昨天重新開放。但受疫情影響，每次只讓20人同時在館內參觀。除「六四」主題外，館內也陳列了不少2019年「反送中」運動的物件，形成「八九六四與反送中」的新主題。