中共黨校報刊21日重登專文：「清朝是如何統一台灣的」

由中共中央黨校主辦的《學習時報》，21日於微信公眾號登出一篇逾4,500字的長文：「清朝是如何統一台灣的」。文章稱，康熙朝時，「清政府之所以能順利統一台灣，在於順應歷史大勢，展現了國家統一不容置疑的決心與力量」。

這篇文章原刊登於今年5月4日《學習時報》第3版，文章從：清朝為什麽要統一台灣、清朝如何統一台灣、統一台灣後的策略等面向回顧這段三百多年前的歷史。

對於「清朝為什麽要統一台灣」，文章稱，台灣「乃江、浙、閩、粵四省之左護」、「直隸、奉天、山東等沿海七省必達之咽喉」，地理位置重要，關係到清代中國整個東南地區的安危。

「三藩之亂時，鄭氏政權派兵襲擾東南沿海，給清政府平定三藩造成了牽制。如果台灣遲遲不能統一，可能為外國所利用」；「台灣必須在清政府手中，才能夠成為沿海海運的要道和節點，成為沿海地區的屏藩」。

至於「清朝如何統一台灣」，文章表示，康熙統一台灣的策略，並非是純粹的武力統一，而是優先招撫，積極爭取台灣鄭氏政權及其兵民的歸附，但清政府的招撫效果比較有限。

文章指出，「不戰而屈人之兵固然是至善之策，但亦應將伐兵和攻城作為萬不得已之策。」清政府在力行招撫的同時，也在籌備武力統一，以備他日之需。

在平定三藩叛亂後，清政府國力日益強盛，反觀台灣政權，從三藩之亂爆發後就陷入困境。鄭經在三藩之亂末期去世，台灣內部陷入內鬥，康熙得知後，認為收復台灣的時機已趨於成熟。

清政府出兵台灣，戰略目標十分明確，即並不打算直接派兵進攻台灣本島，而是先取澎湖，再以澎湖為突破口，「以戰逼統」。

康熙廿二年八月，施瑯率清軍進入台灣，台灣農業商業依然如舊，未受驚擾，「民眾扶老攜幼歡迎施瑯所率部眾」。

對於清政府「統一台灣後的策略」，文章稱，澎湖之戰後，清軍兵不血刃地進入台灣。算上招撫時間，清政府共計耗時兩個月便統一台灣。這一局面的實現，除採取了正確的軍事和政治策略外，也同鄭氏政權當權者能順應形勢、歸附清朝有關。

因此，清政府統一台灣後，對鄭氏政權官兵採取了優容的政策。一方面命鄭氏家族和鄭氏政權的權臣遷徙到北京，使他們安居；另一方面對於鄭氏政權四萬多普通士兵，施瑯建議讓他們願入伍或歸農，都各聽其便。

文章表示，清政府戰後善後之策，重在安民和休養生息。除確保台灣正常的生產、生活秩序，清政府還免除了台灣的正賦和雜餉。

在清政府治理下，台灣經濟繼續發展、民生繼續改善，如乾隆、嘉慶時人所評價：「台灣雄峙東海，橫亙千餘里，土田膏腴，家多殷實。」可見彼時台灣已為清朝的富庶之區。

文章總結，「清前期國力強大、君臣團結以及台灣地區的內耗為統一台灣創造了條件和契機。清政府在統一台灣時，恩威並施、剿撫並用，善用人才，積極爭取台灣民心，使得以較小代價實現了對台灣的快速統一。」