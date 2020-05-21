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周志懷：「5.20」通篇充斥著台灣的「新國家」想像

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
前社科院台研所所長，華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷。（中國台灣網）
前社科院台研所所長，華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷。（中國台灣網）

前中共社科院台研所所長、現任華中師大台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷表示，蔡英文在演說中再一次表示要遵循台灣現有的規定和文件處理兩岸事務，而其過去四年「漸進式台獨」作為，一直顯示她是在打左燈向右轉。她在演說中不僅繼續夾帶「中華民國台灣」的兩岸定位，而且通篇充斥著「台灣」的「新國家」想像，根本無法取信於兩岸與國際社會。

周志懷指出，蔡英文聲稱要「維持台海和平穩定現狀」，但同時又在台灣持續推進「漸進台獨」和「去中國化」，兩者完全相悖。用所謂的「不對稱戰力」和「重層嚇阻」來維護台海和平穩定是完全靠不住的。「台獨」是歷史逆流，是絕路，必會給台灣帶來深重禍害。只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，才能爭取台海和平的光明前景，共享和平與共護和平。

周志懷表示，以「兩國論」為框架謀求擴大「台獨」國際空間必然要四處碰壁。台灣要在國際社會中腰杆更硬、底氣更足，更加安全、更有尊嚴，最務實的路徑仍是在國際社會公認的一個中國框架內，與大陸展開對話與協商，以達到合情合理合法安排的雙贏目標。

周志懷對中評社表示，5月20日蔡英文發表就職演說，其中的兩岸政策論述部分一如各界預期，未能端出任何新菜色。從勝選到「5.20｣，在過去的四個多月時間裡，蔡英文有足夠時間對其兩岸政策做出系統思考與應有調整，但她並未這樣想，也沒有這樣做。只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，才能爭取台海和平的光明前景，共享和平與共護和平。

周志懷最後說，實現祖國完全統一是實現中華民族偉大復興的歷史必然。從中華民族的整體利益出發，蔡英文當局應與台灣各政黨、各界人士一起嚴肅思考如何參與中華民族復興進程的問題。這樣才能把握現在，開創未來，增進兩岸人民福祉。

周志懷 蔡英文 台獨

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