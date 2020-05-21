陸學者：蔡就職演說找不到兩岸和平的「鑰匙」

對於總統蔡英文的520就職演說，上海市台灣研究會會長嚴安林表示，通篇找不出所強調的要實現兩岸和平穩定的「鑰匙」，追求兩岸和平不能只停留在口頭的宣示上，而是要拿出實際的行動，體現在具體的兩岸政策舉措上。

中評社報導，嚴安林指出，在兩岸關係政策部分，蔡英文再次強調對等、和平、民主、對話這虛幻的八字來敷衍了事，也提出所謂處理兩岸關係的目標是維持台海的和平穩定。但是通篇卻找不出所強調的要實現兩岸和平穩定的鑰匙。

嚴安林認為，蔡的演說對於維繫兩岸和平至關重要的九二共識，故意忽視不提。這就不能不讓人懷疑她所追求和平誠意到底還有幾分！

其次，演說雖然強調兩岸和平穩定的重要性，但卻沒有提出任何維持和推動兩岸和平穩定的舉措和答案。第三，演說自我標榜為秉持解決問題的開放態度，負起責任，甚至期盼兩岸共同穩定兩岸關係的長遠發展，這是企圖把自2016年蔡英文上台以來不認同九二共識、破壞兩岸關係和平發展的責任轉嫁到大陸。

四是儘管演說高喊兩岸和平，但外界觀察到台灣軍方卻在520前後連續進行3天的軍事演習，意在為何？一目了然。

五是自2016年5月蔡英文首度上台以來，不止一次地聲稱維持現狀、追求兩岸和平，但迄今，兩岸和平的良好局面被蔡英文當局破壞得還不夠嗎？即使是在新冠肺炎疫情肆虐下，蔡當局思考的不是共同抗疫，而是自以為天賜謀「獨」良機，不惜挑起兩岸對立與對抗、惡化兩岸關係。

華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷也認為，蔡就職演說中的兩岸政策論述部分一如各界預期，未能端出任何新菜色。從勝選到520，在過去的四個多月時間裡，蔡英文有足夠時間對其兩岸政策做出系統思考與應有調整，但她並未這樣想，也沒有這樣做。只有承認體現一個中國原則的九二共識，才能爭取台海和平的光明前景。

周志懷強調，蔡英文在演說中再一次表示要遵循台灣現有的規定和文件處理兩岸事務，而其過去四年漸進式台獨作為，一直顯示她是在打左燈向右轉。她在演說中不僅繼續夾帶中華民國台灣的兩岸定位，而且通篇充斥著台灣的新國家想象，根本無法取信於兩岸與國際社會。