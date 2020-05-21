快訊

台中中華夜市縱火犯 精神不穩定當著警方面點燃瓦斯桶

慢性發炎都是自己吃出來的！5種飲食惡習趕快改掉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸學者：蔡就職演說找不到兩岸和平的「鑰匙」

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
嚴安林認為，蔡的演說對於維繫兩岸和平至關重要的九二共識，故意忽視不提。圖/聯合報系資料照片
嚴安林認為，蔡的演說對於維繫兩岸和平至關重要的九二共識，故意忽視不提。圖/聯合報系資料照片

對於總統蔡英文520就職演說，上海市台灣研究會會長嚴安林表示，通篇找不出所強調的要實現兩岸和平穩定的「鑰匙」，追求兩岸和平不能只停留在口頭的宣示上，而是要拿出實際的行動，體現在具體的兩岸政策舉措上。

中評社報導，嚴安林指出，在兩岸關係政策部分，蔡英文再次強調對等、和平、民主、對話這虛幻的八字來敷衍了事，也提出所謂處理兩岸關係的目標是維持台海的和平穩定。但是通篇卻找不出所強調的要實現兩岸和平穩定的鑰匙。

嚴安林認為，蔡的演說對於維繫兩岸和平至關重要的九二共識，故意忽視不提。這就不能不讓人懷疑她所追求和平誠意到底還有幾分！

其次，演說雖然強調兩岸和平穩定的重要性，但卻沒有提出任何維持和推動兩岸和平穩定的舉措和答案。第三，演說自我標榜為秉持解決問題的開放態度，負起責任，甚至期盼兩岸共同穩定兩岸關係的長遠發展，這是企圖把自2016年蔡英文上台以來不認同九二共識、破壞兩岸關係和平發展的責任轉嫁到大陸。

四是儘管演說高喊兩岸和平，但外界觀察到台灣軍方卻在520前後連續進行3天的軍事演習，意在為何？一目了然。

五是自2016年5月蔡英文首度上台以來，不止一次地聲稱維持現狀、追求兩岸和平，但迄今，兩岸和平的良好局面被蔡英文當局破壞得還不夠嗎？即使是在新冠肺炎疫情肆虐下，蔡當局思考的不是共同抗疫，而是自以為天賜謀「獨」良機，不惜挑起兩岸對立與對抗、惡化兩岸關係。

華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷也認為，蔡就職演說中的兩岸政策論述部分一如各界預期，未能端出任何新菜色。從勝選到520，在過去的四個多月時間裡，蔡英文有足夠時間對其兩岸政策做出系統思考與應有調整，但她並未這樣想，也沒有這樣做。只有承認體現一個中國原則的九二共識，才能爭取台海和平的光明前景。

周志懷強調，蔡英文在演說中再一次表示要遵循台灣現有的規定和文件處理兩岸事務，而其過去四年漸進式台獨作為，一直顯示她是在打左燈向右轉。她在演說中不僅繼續夾帶中華民國台灣的兩岸定位，而且通篇充斥著台灣的新國家想象，根本無法取信於兩岸與國際社會。

蔡英文 兩岸政策 520

延伸閱讀

蔡英文挾高民調連任 謝金河：新使命是鬆綁台灣

看問題／兩岸關係…北京等不到補答

龐培歐恭喜蔡英文就任 批中共殘酷的專制政權

江啟臣批蔡英文外交政策「依美」：這樣還能當棋手嗎？

相關新聞

2020兩會前瞻／美敵意加劇 陸勢必增軍費

大陸十三屆全國人大三次會議廿二日將在北京開議，關注大陸軍事問題的觀察家和媒體注重的是新財政年度的國防預算情況。尤其是近年...

蔡論述沒新意 台商憂兩岸關係更僵

針對蔡英文總統就職演說提到兩岸部分，工商團體多認為「發言謹慎」，且和過去沒有不同，這也意味未來兩岸經貿恐將維持難以互動的...

周志懷：「5.20」通篇充斥著台灣的「新國家」想像

前中共社科院台研所所長、現任華中師大台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷表示，蔡英文在演說中再一次表示要遵循台灣現有的...

陸學者：蔡就職演說找不到兩岸和平的「鑰匙」

對於總統蔡英文的520就職演說，上海市台灣研究會會長嚴安林表示，通篇找不出所強調的要實現兩岸和平穩定的「鑰匙」，追求兩岸...

陸方續強調九二共識 陳明通：歷史已翻頁 等他們跟上來

大陸國台辦、外交部與國防部回應蔡英文總統昨日520就職演說，均在強調「九二共識」，連美國祝賀總統就職也說違反「一中原則」...

陳明通：九二共識吵到沒共識 兩岸基礎不該各說各話

針對如何務實推動兩岸和平交流？陸委會主委陳明通指出，《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》有法律約束力，「九二共識」到底...

德國智庫預測兩會：親民牌與靈活的增長目標

（德國之聲中文網）“習近平總書記在歷年兩會上的殷殷囑托，與他在指揮戰“疫”過程中一系列重要講話精神一脈相承，始終貫穿著一條主線。這條主線就是‘人民至上’的理念。”——隨著兩會即將到來，中國官媒新華網也

海基會6月5日開董監會 李大維上任

海基會將於六月五日召開董監事會議，通過由甫卸任的國安會秘書長李大維接任董座，現任董事長張小月的下一步安排尚未明朗，我駐世界貿易組織（ＷＴＯ）代表則以甫卸任的台美事務委員會主委林良蓉呼聲較高。

陸全國兩會登場 政協會議縮短4天半

因新冠肺炎疫情而推遲兩個多月的大陸「全國兩會」今起登場，全國政協和人大會議今明兩天陸續在北京人民大會堂開幕。由於疫情影響...

港禁531六四遊行 支聯會堅辦維園燭光晚會

香港政府宣布疫情下的「限聚令」將延長到六月四日，自一九八九年以來年年舉行的香港維多利亞公園六四燭光晚會，可能被迫中止。年...

評蔡總統就職演說兩岸談話 陸官媒央視：不及格

針對蔡英文總統520就職典禮談話，大陸官媒央視發布熱評，指出四年前蔡英文第一任期的講話被陸方視為「沒有完成的答卷」，今天...

快評：疫情下兩會 不准跑部錢進、不必防賊防盜防記者

大陸央視和環球網等官媒20日都把三部罵龐培歐對蔡英文總統的祝賀，和國台辦對蔡英文總統演說兩岸內容的回應，放在最醒目的頭條...

熱門新聞

回應五二○ 國台辦：絕不容忍任何分裂國家行為

周志懷：未來四年 兩岸隨時都有可能發生重大衝突

習近平似走出疫情困境 西方專家：川普幫了忙

美國務卿祝賀蔡總統 環時：明擺著給北京看

緊急航班未獲美批准 中國外交官：望美人道主義

回應龐培歐祝賀 中共：強烈憤慨，並予以譴責

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。