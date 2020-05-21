陳明通：九二共識吵到沒共識 兩岸基礎不該各說各話

針對如何務實推動兩岸和平交流？陸委會主委陳明通指出，《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》有法律約束力，「九二共識」到底是一中原則還是一中各表，到現在吵到沒有共識，不能把兩岸的基礎放在一個各說各話的事情上。

陳明通今日出立法院內政委員會做「兩岸關係新展望」做專案報告並備質詢。立委黃世杰問陳明通，如何務實推動兩岸和平交流，陳明通作如上回應。

陳明通接著表示，為甚麼要把一個有法律約束力的東西不那麼重視呢？民進黨政府重視的是法律約束力，蔡英文總統強調《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》來處理兩岸事務，這是我們交流的基礎，「如果對岸能夠體認到這個，就不用去吵有沒有共識，到底是一中原則還是一中各表，吵到現在吵了十幾年，完全沒有意義」。

陳明通指出，蔡英文總統第一與第二任都非常清楚，就是以《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》處理兩岸關係，這是法的約束力。作為陸委會主委不能違法《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，這就是最好的交流基礎。

他並稱呼籲對岸要曉得，這是我們很大的善意，從這個基礎才能有交流，包含人員管制、簽署的相關協議與三通也好，都是在這個基礎上去談。只要想通了，不要再去吵不存在的基礎。