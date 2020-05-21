陸方續強調九二共識 陳明通：歷史已翻頁 等他們跟上來

大陸國台辦、外交部與國防部回應蔡英文總統昨日520就職演說，均在強調「九二共識」，連美國祝賀總統就職也說違反「一中原則」，陳明通指出，九二共識昨日已經講了，歷史已經翻過一頁，沒有需要再去討論；媒體接著問，但是他們看起來好像還沒翻頁，陳明通回應，那就等他們跟上來。

蘇起稱立院成立修憲委員會將是兩國論的最高峰，是否會擔心修憲委員會會挑起兩岸敏感神經？陳明通回應，對他沒有甚麼評論，但勸他不要活在歷史的過去。

520就職演說沒有新的善意，台商擔心兩岸經貿沒有新的辦法，陳明通指出，兩岸最重要的是維持穩定，整個檢討過去，設定戰略目標、戰略指導方針與處理兩岸的準則都講得非常清楚，它的邏輯結構很完整。

對於兩岸關係新展望？陳明通指出，疫後各界的重建非常迫切，總統提出四大面向，光經濟就有六點，大陸也有他的經濟發展的時間表，特別他今年的脫貧計畫，這都需要和平穩定的環境，怎麼確定穩定環境是雙方共同責任。疫情後整個世界最迫切的是如何復甦、讓人民生活恢復常態。

至於大陸會不會片面不跟台灣繼續ECFA，陳明通則說，目前沒有接到通知。