德國智庫預測兩會：親民牌與靈活的增長目標

（德國之聲中文網）“習近平總書記在歷年兩會上的殷殷囑托，與他在指揮戰“疫”過程中一系列重要講話精神一脈相承，始終貫穿著一條主線。這條主線就是‘人民至上’的理念。”——隨著兩會即將到來，中國官媒新華網也開始了新一輪的宣傳戰。德國墨卡托中國研究中心的專家們認為，此次兩會上，中國領導人首先將打“一切為了人民，一切依靠人民”的親民牌“，強調“把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位”。而鑑於一些省市疫情出現反彈，科研人員也提出新冠疫情或將長期存在，此次兩會很難以中國抗疫成功的形象示人，而是會要求全民做好“打持久戰”的准備，常態化下統籌疫情防控和經濟社會發展。

今年是中國官方制定的脫貧攻堅戰，全面建成小康社會以及“十三五”規劃收官之年。此前學者普遍預測的今年的經濟增長將在6%左右。但疫情的發展讓這一目標幾乎無法實現。根據 4月17日中國國家統計局公布，今年一季度國內生產總值同比下降6.8%。是1992年中國開始公布季度GDP數據以來最低數值，也是首次出現季度增速為負值的情況。墨卡托中國研究中心的專家認為，如果不拿出具體的2020年經濟增長目標，那將會是一件”新鮮事“。但很可能的是北京會把今年新的增長目標定為3%。”盡管這將是中國幾十年來最低的數字，但從全球來看，也將是世界各國今年最高的數字。“此外，李克強也可能擬定一個靈活的目標，比如將今明兩年算在一起，制定一個增長區間。

墨卡托中國研究中心的專家認為，對外，中國領導人將在兩會上繼續釋放開放的信號，在野生動物保護法，傳染病法等方面將完善法規，並進一步推動醫療系統改革和數字化進程。”有效的危機管理和預防傳染病肯定也將是一個話題，中國將試圖成為國際領頭羊。但這是否會帶來根本性變革還很難說。”

兩會將主要關注國內議題。墨卡托中國研究中心的專家也認為，短期和中期而言，中國將深受與美國的貿易戰的影響。因此，“北京將比以往更多地追求自給自足”。但盡管如此，李克強的政府工作報告中不會直接點美國的名，或者談及特朗普最新的表態。

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