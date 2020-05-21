陸全國兩會登場 政協會議縮短4天半

因新冠肺炎疫情而推遲兩個多月的大陸「全國兩會」今起登場，全國政協和人大會議今明兩天陸續在北京人民大會堂開幕。由於疫情影響，今年會期縮短，大陸全國政協會議將縮短四天半，今天下午開幕並於廿七日下午閉幕，會期只有七天。

習近平是否談兩岸 外界關注

以往大陸「全國兩會」多在三月初舉行，今年延至今天召開，正巧在五二○的隔天，中共總書記習近平會否在今年兩會上就兩岸議題發表相關談話，外界密切關注。自習近平主政以來，除二○一四年、二○一七年外，他在兩會期間都曾就兩岸關係發表看法。

大陸全國政協十三屆三次會議今天在北京舉行，昨舉行首場記者會。受疫情影響，今年大陸「全國兩會」記者會都以視訊方式進行。（歐新社）

大陸全國政協昨舉行記者會，是今年大陸「全國兩會」首場記者會，由大陸國新辦副主任郭衛民擔任發言人。而根據安排，大陸全國人大會議今年首場記者會於今天晚間九時四十分在北京舉行。

疫情防控 部分會議、記者會改視訊

郭衛民說，本次會議將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言，其中一次以視訊會議方式舉行；安排六次小組會議。

此外，考量疫情防控要求和會期安排，僅邀請部分在北京的中外記者到人民大會堂現場採訪，主要記者會也改為視訊進行。往年大會堂前記者「圍追堵截」採訪的景象，今年或將不再。

今年大陸全國政協會議主要議程包括：聽取並審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告；列席十三屆全國人大三次會議，聽取並討論政府工作報告、民法典草案、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告等；審議通過政協十三屆三次會議政治決議等決議和報告。

今年大陸「全國兩會」大致有七大看點，包括：一、今年政府工作報告將確定經濟社會發展目標，包括經濟增速如何設定，就業、收入、環保等方面的任務如何安排等。二、脫貧攻堅任務。三、全面建成小康社會，要堅決打好防範化解重大風險、精準脫貧、汙染防治的三大攻堅戰。四、民生保障，包括最迫切的失業問題。五、民法典草案審議。六、應對日漸複雜的外部環境。七、下階段如何做到常態化疫情防控不放鬆，推動公共衛生體系完善。