評蔡總統就職演說兩岸談話 陸官媒央視：不及格

針對蔡英文總統520就職典禮談話，大陸官媒央視發布熱評，指出四年前蔡英文第一任期的講話被陸方視為「沒有完成的答卷」，今天這份更加不及格。

央視的評論指出，民進黨政府仍然不承認體現一個中國原則的「九二共識」，就是在單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎。四年來一直為「台獨」尋找與創造機會，但卻一再地切斷台灣民眾赴大陸尋找更美好生活的機會。

評論說，民進黨政府砸台灣民眾飯碗、「修法」阻擋兩岸民眾交流，妄想從地理和法理上切割台灣與大陸的關係，損害到的全是台灣同胞的福祉、中華民族的利益以及台海的和平穩定。因此，大陸的態度更加明確堅定，即堅持「和平統一」，「一國兩制」基本方針，願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

評論說，中華民族的偉大復興，台灣同胞當然不會缺席。當前，兩岸關係的主導權已經牢牢把握在了大陸的手中。無論「台獨」怎麼鬧，兩岸統一大勢不會變，大陸的節奏不會亂。

最後，央視評論說，蔡英文對於兩岸關係老調重彈、毫無新意，卻將給台灣民眾帶來更加無法把控的四年，若沿續過去四年的做法，將置台灣於更加危險的境地。