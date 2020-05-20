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快評：疫情下兩會 不准跑部錢進、不必防賊防盜防記者

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
今年的中共全國兩會是一場「看得見摸不著」的兩會。（香港文匯網）
今年的中共全國兩會是一場「看得見摸不著」的兩會。（香港文匯網）

大陸央視和環球網等官媒20日都把三部罵龐培歐對蔡英文總統的祝賀，和國台辦對蔡英文總統演說兩岸內容的回應，放在最醒目的頭條，版面最大，一位外國駐北京京資深記者說：「今天是台灣日」。不僅如此，今天也是北京正式進入北京「兩會」時間，維安進入最嚴密階段，但對中共官員來說，今年比往年要輕鬆許多。

今年因為疫情形勢嚴峻，中共把記者和代表委員完全隔開，用「閉環」方式處理。代表和委員們進北京前，都必須經過核酸檢測，必須是陰性才能進入北京。進入北京後，代表們在各團駐地的飯店休息，不准會客、不准外出。會議期間，全程兩點一線，即駐地飯店到會場，連吃飯都一改過去的自助餐方式，成為每人一個便當。

按大陸全國政協發言人郭衛民的說法，今年各代表團不開放記者採訪，往年的代表、委員通道，全部改用視訊方式進行。人大四場大型記者會，也全部用視訊。如此，官員根本接觸不到記者，許多官員可以不再「防賊防盜防記者」。

每年兩會時節，是各省省長、省委書記最忙錄的時刻，為了爭取自己轄區的建設項目和經費，向各部門主管溝通協調，這比去會場開會更為重要。依慣例，平時地方大員不能隨便進京，兩會是重要時刻，所有部委主管都在。今年，「跑部錢進」成為不可能，都「雲開會」了，只能「雲協調」。

相對的，被稱為每年兩會亮麗風景線，今年也不再美麗。往來在人民大會堂東門，三千多位中外記者推擠著採訪演員、歌手、體育明星、紅色企業家，今年把記者和委員代表隔開。不管是愛瑪仕的腰帶或香奈爾的套裝，都看不見了。各民族代表爭奇鬥豔的服飾，也失去了擺美姿的機會，全部戴上大口罩。

官員們輕鬆了，但在中共「以人為本」的防疫原則下，記者們反而更辛苦。今天下午三點舉行首場全國政協會議記者會，30多名境外記者清晨六點就到釣魚台大酒店，提前接受核酸檢測，需要六小時才有結果。等候期間，被安排進入客房隔離。為避免嘔吐，幾乎都空腹而來，一直等到下午。

22日上午舉行的十三屆全國人大開幕式，記者則要在21日到酒店進行核酸檢測併入住一晚。檢測合格後，才可在大會的統一安排下進入會場。但反正接觸不到任何代表、委員和官員，也只能遠遠地觀賞儀式進行，大多數記者只能和視訊互動，有人戲稱這真是「看得見摸不著」的兩會。

北京 中共 酒店

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