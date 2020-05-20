中共外交部談WHA決議：將病毒溯源政治化沒有市場

針對第七十三届世界衛生大會通過了歐盟提出的應對新冠疫情決議，中共外交部發言人趙立堅指出，該決議認為當前重點是疫情防控，不贊成將病毒溯源作為優先事項，拒絕有關措辭。這說明將溯源問題政治化根本沒有市場。

趙立堅今天在例行記者會中表示，第73届世界衛生大會於5月19日協商一致通過新冠疫情決議，中國表示歡迎。決議明確認可和支持世衛組織發揮關鍵領導作用，呼籲會員國防止歧視和汙名化做法，打擊錯誤、虛假資訊，在研發診斷工具、診療方法、藥物及疫苗、病毒動物源頭等領域加強合作，並適時對世衛組織應對疫情工作進行評估，這些均符合中方立場主張，也是國際社會絕大多數國家的共同願望，因此中國不僅參加了協商一致，而且同140多個國家一道，是這個決議草案的共同提案國。

關於病毒溯源問題，決議基本參照5月1日「國際衛生條例」突發事件委員會建議的措辭，將溯源研究範圍嚴格限定在查找動物來源、中間宿主和傳播途徑，目的是為國際社會未來更好地應對疫情。

趙立堅說，的確，有個別國家在磋商中要求將病毒溯源作為優先事項，但絕大多數國家認為當前重點是疫情防控，不贊成將病毒溯源作為優先事項，拒絕有關措辭。這說明將溯源問題政治化根本沒有市場。

中方希望世衛大會剛通過的這個決議能够得到全面和準確的貫徹。至於個別媒體造謠說中方「被迫」參加決議共同提案國，這完全是無稽之談。事實是，中國同大多數國家一道，堅決打掉了個別國家將溯源和評估問題政治化的企圖，確保了決議的客觀公正，在這個情况下，中國主動參加了決議的共同提案國。奉勸個別國家，不要再編造謊言，為自己的失敗尋找藉口了。