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陸委會四點羅列 說明兩岸政策立場

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會主委陳明通。記者呂佳蓉／攝影
陸委會主委陳明通。記者呂佳蓉／攝影

今日是520就職典禮，對於蔡英文總統兩岸論述的談話，陸委會今日下午召開記者會，並發布新聞稿，說明兩岸政策立場。

陸委會新聞稿以四點羅列的方式，闡述蔡英文今日的談話。首先，新聞稿指出，兩岸政策獲國內外肯定，未來將在國家戰略目標下，維護台海和平穩定現狀。陸委會強調，過去四年，政府致力台海和平、穩定兩岸關係，並堅持國家主權與自由民主，獲得大多數民眾支持與國際肯定。總統因應國際新局，超前部署，提出國家生存發展戰略、擘劃國家建設，致力維護兩岸和平穩定現狀。

其次，新聞稿指出，總統談話中重申「和平、對等、民主、對話」，絕不接受「一國兩制」矮化台灣、破壞台海現狀。八字箴言是兩岸重啟良性互動、長久發展的關鍵，是台海和平穩定的戰略指導原則。

陸委會強調，政府處理兩岸事務的準則，就是依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例，處理兩岸事務。我們拒絕中共以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，這是政府處理兩岸關係的堅定原則與底線。

接著，新聞稿表示，兩岸關係雙方都有責任，呼籲對岸領導人承擔相對責任。蔡總統強調，兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。新聞稿說，蔡英文強調將堅持原則，秉持解決問題的開放態度，負起責任。我方呼籲對岸領導人，必須承擔相對的責任，共同穩定兩岸關係。

陸委會表示，北京方面應該務實、理性、正向的理解蔡總統談話，調整對立思維、尊重台灣民意；在不設任何前提下溝通協商、化解分歧，增進兩岸人民的福祉。

最後，新聞稿指出，團結合作，堅定捍衛國家主權與民主制度。總統指出，中華民國可以很團結，台灣可以很安全。面對未來的挑戰，政府將持續深化民主、團結台灣，以民意為依歸，我們「不挑釁、不冒進」，捍衛國家主權安全絕不退讓。

新聞稿說，台灣也將持續在印太區域扮演和平、穩定與繁榮的積極角色，積極的參與區域合作、與國際接軌。未來政府會致力凝聚國內共識，共同打造一個更好的民主憲政國家與台海和平穩定關係。

台海 陸委會 蔡英文

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